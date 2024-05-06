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Originalersatzfilter Integrierter 3-in-1-Filter
FYM220/30
Originalersatzfilter Integrierter 3-in-1-Filter
Unverbindliche Preisempfehlung 79,99 €
75,99 €
Drei Filter in einem für starke Leistung ab dem ersten Tag
Perfekt passender Originalfilter von Philips
Unsere 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA, Aktivkohle- und Vorfilter sorgt dafür, dass Sie vor Bakterien, Pollen, Staub, PM 2,5, tierischen Hautpartikeln und Gasen geschützt sind.
ID FYM220/30
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|HEPA NanoProtect
|Vorfilter
|Aktivkohle
|Lebensdauer
Leistung
|Partikelfiltration
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftreiniger
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos