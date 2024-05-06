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500 Series Fusselrasierer

GC026/00

500 Series Fusselrasierer

Unverbindliche Preisempfehlung 15,99 €
15,39 €
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Garment Care Fabric shaver Product In Use Photo (PPL) GC026_00 (Blue color). V0. jpg.RGB
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Main in-use photograph Philips Fabric Shaver

Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Mit dem Philips Fusselrasierer können Sie ganz einfach und schnell kleine Knötchen von allen Kleidungsstücken entfernen. Ob Pullover oder Decke – alle Kleidungsstücke werden wieder wie neu aussehen!

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID GC026/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Nachhaltigkeit

Bedienungsanleitung
  • 100 % recyceltes Papier

Zubehörteile

Bürste
  • Ja
Schutz empfindlicher Textilien
  • Ja

Technische Daten

Art der Stromversorgung
  • 2 AA-Batterien

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L)
  • 12,3 x 5,8 x 8 cm

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/GC026