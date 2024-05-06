500 Series Fusselrasierer
GC026/80
500 Series Fusselrasierer
Unverbindliche Preisempfehlung 15,99 €
11,25 €
Fusselrasierer
Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen
Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!
ID GC026/80
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Nachhaltigkeit
|Bedienungsanleitung
Zubehörteile
|Bürste
|Schutz empfindlicher Textilien
Technische Daten
|Art der Stromversorgung
Gewicht und Abmessungen
|Produktabmessungen (B x H x L)
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos