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Deutschland Deutsch (Deutschland)

500 Series Fusselrasierer

GC026/80

500 Series Fusselrasierer

Unverbindliche Preisempfehlung 15,99 €
11,25 €
Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC026_80
Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC026_80
Philips Fabric Shaver GC026_80 Alternative photo
Feature Image 8800 rounds_min blade rotation - GC026_80
Packaging photograph Philips Fabric Shaver GC026_80
Feature Image Large removable pill container - GC026_80

Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID GC026/80

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Nachhaltigkeit

Bedienungsanleitung
  • 100 % recyceltes Papier

Zubehörteile

Bürste
  • Ja
Schutz empfindlicher Textilien
  • Ja

Technische Daten

Art der Stromversorgung
  • 2 AA-Batterien

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L)
  • 12,3 x 5,8 x 8 cm

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/GC026