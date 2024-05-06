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PerfectCare Compact Essential Dampfbügelstation

GC6815/20

PerfectCare Compact Essential Dampfbügelstation

139,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Packaging photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

Garantiert keine Brandflecken*

Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Dank OptimalTEMP Technologie ist keine Temperatur- oder Dampfeinstellung erforderlich. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID GC6815/20

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparend*
  • 30 %
Produktverpackung
  • Zu 100 % recycelbar

Technologie

Für alle bügelbaren Stoffe
  • Ja
Keine Brandflecken
  • Ja
Keine Temperatureinstellungen erforderlich
  • Ja
ProVelocity Dampfeinheit
  • Ja

Größe und Gewicht

Gewicht des Bügeleisens
  • 1,3 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 23,5 x 27 x 39,8 cm
Produktabmessungen (B x H x L)
  • 20,1 x 22,2 x 38,4 cm
Gesamtgewicht mit Verpackung
  • 3,7 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Basisstation
  • 2,72 kg

Mitgeliefertes Zubehör

Calc-Clean-Behälter
  • Ja

Entkalkung

Entkalkung und Reinigung
  • Smart Calc-Clean
Entkalkungserinnerung
  • Leuchtanzeige
  • Akustisches Signal
  • Keine Kartuschen erforderlich, keine Zusatzkosten

Einfache Bedienung

Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • 1.300 nm
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
  • Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
Gleitfähigkeit der Bügelsohle
  • 4 stars
Bügelsohle
  • SteamGlide
Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
  • Ja
Länge des Netzkabels
  • 1,60 m
Schlauchlänge
  • 1,6 m
Integrierter Netzstecker
  • Ja
Präzisionsdampfspitze
  • Ja
Einsatzbereit
  • Leuchtanzeige
  • Akustisches Signal
Kratzfeste Bügelsohle
  • 4 stars

Aufbewahrung

Kabelaufwicklung
  • Fach für Kabelaufbewahrung
Schlauchaufbewahrung
  • Fach für Schlauchaufbewahrung

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie
  • Ja

Schnelles Glätten

Druck
  • Pumpe mit max. 6 Bar
Leistung
  • 2.400 W
Kraftvoller Dampfstoß
  • Bis zu 360 g
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • Bis zu 120 g/min
Vertikaldampf
  • Ja
Spannung
  • 220–240 V
Einsatzbereit
  • 2 minute(s)
Dampfstoß
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/GC6815