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PerfectCare Compact Essential Dampfbügelstation
GC6815/20
PerfectCare Compact Essential Dampfbügelstation
139,99 €
Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Garantiert keine Brandflecken*
Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Dank OptimalTEMP Technologie ist keine Temperatur- oder Dampfeinstellung erforderlich. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.
ID GC6815/20
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Umweltfreundliche Effizienz
|Energiesparend*
|Produktverpackung
Technologie
|Für alle bügelbaren Stoffe
|Keine Brandflecken
|Keine Temperatureinstellungen erforderlich
|ProVelocity Dampfeinheit
Größe und Gewicht
|Gewicht des Bügeleisens
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Gesamtgewicht mit Verpackung
|Gewicht des Bügeleisens mit Basisstation
Mitgeliefertes Zubehör
|Calc-Clean-Behälter
Entkalkung
|Entkalkung und Reinigung
|Entkalkungserinnerung
Einfache Bedienung
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
|Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
|Gleitfähigkeit der Bügelsohle
|Bügelsohle
|Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
|Länge des Netzkabels
|Schlauchlänge
|Integrierter Netzstecker
|Präzisionsdampfspitze
|Einsatzbereit
|Kratzfeste Bügelsohle
Aufbewahrung
|Kabelaufwicklung
|Schlauchaufbewahrung
Garantie
|2 Jahre weltweite Garantie
Schnelles Glätten
|Druck
|Leistung
|Kraftvoller Dampfstoß
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Vertikaldampf
|Spannung
|Einsatzbereit
|Dampfstoß
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos