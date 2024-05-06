PerfectCare Compact Dampfbügelstation
GC7846/80
PerfectCare Compact Dampfbügelstation
Unverbindliche Preisempfehlung 169,99 €
149,99 €
Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Die kompakte Dampfbügelstation
Der leistungsstarke und gleichmäßige Dampfausstoß ermöglicht schnelles Bügeln. Dank unserer OptimalTEMP Technologie musst du keine Temperaturen anpassen. Kompakt und leicht für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.
ID GC7846/80
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Nachhaltigkeit
|Energiesparmodus (Eco-Funktion)
|Aus recyceltem Kunststoff
|Benutzerhandbuch
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Aufheizdauer
|Ultraleichtes Bügeleisen
|Bügelsohle
|Gleitfähigkeit der Bügelsohle
|Kratzfeste Bügelsohle
|Entkalkung
|Abnehmbarer Wassertank
|Für Leitungswasser geeignet
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
|Vertikaldampf
|Kabelaufwicklung
|Schlauchaufbewahrung
|Garantie
Gewicht und Abmessungen
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Länge des Netzkabels
|Länge des Schlauchkabels
|Gewicht des Bügeleisens
|Verpackungsgewicht
|Gesamtgewicht mit Verpackung
Zubehörteile
|Handschuh
|Entkalkungsbehälter
Technische Daten
|Leistung
|Druck
|Einsatzbereit
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Dampfstoß
|Kraftvoller Dampfstoß
|Spannung
|Technologie
Sicherheit
|Automatische Abschaltung
|Ein-/Ausschalter
|Sichere Transportverriegelung
|Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos