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Deutschland Deutsch (Deutschland)

PerfectCare Compact Dampfbügelstation

GC7846/80

PerfectCare Compact Dampfbügelstation

Unverbindliche Preisempfehlung 169,99 €
149,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Steam generator iron

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

Die kompakte Dampfbügelstation

Der leistungsstarke und gleichmäßige Dampfausstoß ermöglicht schnelles Bügeln. Dank unserer OptimalTEMP Technologie musst du keine Temperaturen anpassen. Kompakt und leicht für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID GC7846/80

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Nachhaltigkeit

Energiesparmodus (Eco-Funktion)
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch
Aus recyceltem Kunststoff
  • 0,3
Benutzerhandbuch
  • 100 % recyceltes Papier

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Leistungsstarke Dampfbügelstation
Aufheizdauer
  • 2 Minuten
Ultraleichtes Bügeleisen
  • Nein
Bügelsohle
  • SteamGlide
Gleitfähigkeit der Bügelsohle
  • Gut
Kratzfeste Bügelsohle
  • Besser
Entkalkung
  • Entkalken und reinigen – Intelligente Calc-Clean-Funktion
Abnehmbarer Wassertank
  • Nein
Für Leitungswasser geeignet
  • Ja
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1,5 l
Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
  • Ja
Vertikaldampf
  • Ja
Kabelaufwicklung
  • Klettverschluss
Schlauchaufbewahrung
  • Fach für Schlauchaufbewahrung
Garantie
  • 2 Jahre weltweite Garantie

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L)
  • 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 23 x 27,5 x 39,3 cm
Länge des Netzkabels
  • 1,8 m
Länge des Schlauchkabels
  • 1,6 m
Gewicht des Bügeleisens
  • 1,2 kg
Verpackungsgewicht
  • 2,95 kg
Gesamtgewicht mit Verpackung
  • 3,85 kg

Zubehörteile

Handschuh
  • Nein
Entkalkungsbehälter
  • Calc-Clean-Behälter

Technische Daten

Leistung
  • 2.400 W
Druck
  • 6,5 bar
Einsatzbereit
  • Akustisches und optisches Signal
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • Bis zu 120 g/min
Dampfstoß
  • Ja
Kraftvoller Dampfstoß
  • 420 g
Spannung
  • 220–240 V
Technologie
  • OptimalTEMP Technologie, ProVelocity Dampfeinheit

Sicherheit

Automatische Abschaltung
  • Ja
Ein-/Ausschalter
  • Ja
Sichere Transportverriegelung
  • Ja
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/GC7846