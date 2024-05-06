PerfectCare Elite Dampfbügelstation

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse. Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Die PerfectCare Elite von Philips ermöglicht müheloses Bügeln und schnelle Ergebnisse. Mit der OptimalTEMP Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken.