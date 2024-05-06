PerfectCare Elite Dampfbügelstation
GC9635/20
PerfectCare Elite Dampfbügelstation
Unverbindliche Preisempfehlung 379,99 €
211,25 €
Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
Die PerfectCare Elite von Philips ermöglicht müheloses Bügeln und schnelle Ergebnisse. Mit der OptimalTEMP Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken.
ID GC9635/20
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Größe und Gewicht
|Gewicht des Bügeleisens
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Gewicht des Bügeleisens mit Basisstation
Technologie
|OptimalTEMP Technologie
|Zyklon-Dampfkammer
|Für alle bügelbaren Stoffe
|Keine Brandflecken
|Keine Temperatureinstellungen erforderlich
|Smart Control-Prozessor
Umweltfreundliche Effizienz
|Energiesparmodus
|Produktverpackung
|Benutzerhandbuch
Entkalkung
|Entkalkung und Reinigung
|Entkalkungserinnerung
Aufbewahrung
|Transportverriegelung
|Kabelaufwicklung
|Schlauchaufbewahrung
Schnelles Glätten
|Druck
|Leistung
|Kraftvoller Dampfstoß
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Vertikaldampf
|Spannung
|Variable Dampfeinstellungen
|Einsatzbereit
|Dampf bei Bedarf
Einfache Bedienung
|Aufheizdauer
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
|Gleitfähigkeit der Bügelsohle
|Automatische Sicherheitsabschaltung
|Bügelsohlenname
|Abnehmbarer Wassertank
|Signal bei niedrigem Wasserstand
|Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
|Für Leitungswasser geeignet
|Länge des Netzkabels
|Besonders stabile Standfläche
|Schlauchlänge
|Präzisionsdampfspitze
|Einsatzbereit
|Kratzfeste Bügelsohle
|Extragroße Einfüllöffnung
Garantie
|2 Jahre weltweite Garantie
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos