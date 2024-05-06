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Deutschland Deutsch (Deutschland)

PerfectCare Elite Dampfbügelstation

GC9635/20

PerfectCare Elite Dampfbügelstation

Unverbindliche Preisempfehlung 379,99 €
211,25 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron GC9635_20
Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron GC9635_20
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Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron GC9635_20
Product in Use Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron GC9635_20
GC9635_20_PIS_1x1

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Die PerfectCare Elite von Philips ermöglicht müheloses Bügeln und schnelle Ergebnisse. Mit der OptimalTEMP Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID GC9635/20

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Größe und Gewicht

Gewicht des Bügeleisens
  • 0,8 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 31 x 35 x 51 cm
Produktabmessungen (B x H x L)
  • 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Gewicht des Bügeleisens mit Basisstation
  • 5,1 kg

Technologie

OptimalTEMP Technologie
  • Ja
Zyklon-Dampfkammer
  • Ja
Für alle bügelbaren Stoffe
  • Ja
Keine Brandflecken
  • Ja
Keine Temperatureinstellungen erforderlich
  • Ja
Smart Control-Prozessor
  • Ja

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparmodus
  • Ja
Produktverpackung
  • Zu 100 % recycelbar
Benutzerhandbuch
  • 100 % recyceltes Papier

Entkalkung

Entkalkung und Reinigung
  • Easy De-Calc Plus
Entkalkungserinnerung
  • Leuchtanzeige
  • Ja

Aufbewahrung

Transportverriegelung
  • Für einen sicheren Transport
Kabelaufwicklung
  • Fach für Kabelaufbewahrung
  • Klettverschluss
Schlauchaufbewahrung
  • Fach für Schlauchaufbewahrung

Schnelles Glätten

Druck
  • Max. 7,5 bar
Leistung
  • Max. 2.700 W
Kraftvoller Dampfstoß
  • Bis zu 520 g
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • Bis zu 155 g/min
Vertikaldampf
  • Ja
Spannung
  • 220–240 V
Variable Dampfeinstellungen
  • Ja
Einsatzbereit
  • 2 minute(s)
Dampf bei Bedarf
  • Ja

Einfache Bedienung

Aufheizdauer
  • 2 minute(s)
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1.800 nm
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
  • Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
Gleitfähigkeit der Bügelsohle
  • 5 stars
Automatische Sicherheitsabschaltung
  • Ja
Bügelsohlenname
  • T-ionicGlide
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Signal bei niedrigem Wasserstand
  • Ja
Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
  • Ja
Für Leitungswasser geeignet
  • Ja
Länge des Netzkabels
  • 1,8 m
Besonders stabile Standfläche
  • Ja
Schlauchlänge
  • 1,7 m
Präzisionsdampfspitze
  • Ja
Einsatzbereit
  • Leuchtanzeige
  • Akustisches Signal
Kratzfeste Bügelsohle
  • 5 stars
Extragroße Einfüllöffnung
  • Ja

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/GC9635