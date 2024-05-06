Viva Collection Toaster – lange Toastkammer, Metall
HD2692/90
Viva Collection Toaster – lange Toastkammer, Metall
74,99 €
Sowohl für dicke als auch dünne Scheiben geeignet
Automatische Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
Langschlitztoaster aus Edelstahl mit 8 Einstellungen und einer besonders breiten Kammer für gleichmäßige, goldbraune Ergebnisse – egal, welches Brot Sie verwenden. Dank des integrierten Brötchenaufsatzes können Sie auch Brötchen, Croissants und vieles mehr aufbacken.
ID HD2692/90
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Sicherheitsfunktion
|Automatische Abschaltung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Produkttyp
|Anti-Rutsch-Füße
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Betriebsanzeige
|BPA-frei
|Garantie
|Anzahl der Fächer
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos