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Deutschland Deutsch (Deutschland)

Café Gaia Filterkaffeemaschine, Thermoskanne

HD7546/20

Café Gaia Filterkaffeemaschine, Thermoskanne

Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
65,99 €
Standard Product Photo Philips CafÃ© Gaia Coffee maker HD7546_20
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Alternative Product Photograph Philips CafÃ© Gaia Coffee maker HD7546_20
Alternative Product Photograph Philips CafÃ© Gaia Coffee maker
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Product Detail Photograph Philips CafÃ© Gaia Coffee maker
Product in Use Photo Philips CafÃ© Gaia Coffee maker
Packaging photograph Philips CafÃ© Gaia Coffee maker
Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gaia Coffee maker HD7546_20
Main in-use photograph Philips Café Gaia Coffee maker
Emotional Benefit Photo Philips Café Gaia Coffee maker
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Kaffee direkt in die Thermoskanne

Heißer Kaffee in einzigartigem Design

Leckerer und heißer Kaffee immer und überall: Mit der Café Gaia Fitlerkaffeemaschine mit Thermoskanne müssen Sie nie ohne Ihr Lieblingsgetränk sein.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HD7546/20

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Leistung
  • 900–1.100 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50–60 Hz
Akkubetrieb
  • Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 22 cm
Produktbreite
  • 21,1 cm
Produkthöhe
  • 34,2 cm
Produktgewicht
  • 1.906 g
Verpackungslänge
  • 26,2 cm
Verpackungsbreite
  • 29 cm
Verpackungshöhe
  • 38,8 cm
Verpackungsgewicht
  • 775 g

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • Ja

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1.320 ml
Garantie
  • 2 Jahre

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD7546