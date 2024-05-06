Café Gaia Filterkaffeemaschine, Thermoskanne
HD7546/20
Café Gaia Filterkaffeemaschine, Thermoskanne
Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
65,99 €
Kaffee direkt in die Thermoskanne
Heißer Kaffee in einzigartigem Design
Leckerer und heißer Kaffee immer und überall: Mit der Café Gaia Fitlerkaffeemaschine mit Thermoskanne müssen Sie nie ohne Ihr Lieblingsgetränk sein.
ID HD7546/20
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Akkubetrieb
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Sicherheitsfunktion
|Automatische Abschaltung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Garantie
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos