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5000 Series Philips Airfryer XXL Connected
HD9285/00
5000 Series Philips Airfryer XXL Connected
249,99 €
Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten
Verbinde deinen Airfryer mit der NutriU App für tägliche Inspiration
Der connected Airfryer XXL der 5000er Serie ist dein täglicher Küchenbegleiter für einfache, ausgewogene und leckere Mahlzeiten an jedem Tag der Woche für die ganze Familie.
ID HD9285/00
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Ursprungsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
Nachhaltigkeit
|Verpackung
|Bedienungsanleitung
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Fassungsvermögen
|Hitzebeständig
|Anti-Rutsch-Füße
|Transparenter Deckel
|Benutzeroberfläche
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Warmhaltefunktion
|Anzahl der Körbe
|Herausnehmbarer Korb
|Timer
|Fernsteuerung
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Automatische Abschaltung
|Einstellbares Thermostat
|Betriebsanzeige
|Cool-Touch-Handgriffe
|Spülmaschinenfest
|Temperaturanzeige
|Wärmeisoliertes Gehäuse
|Höchsttemperatur (°C)
|Zubehörteile 1
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
|Antihaftbeschichtung
|Garantie
|Ein Korb oder zwei Körbe
|Konnektivität
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktabmessungen
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
|Verpackungsabmessungen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos