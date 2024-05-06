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5000 Series Philips Airfryer XXL Connected

HD9285/00

5000 Series Philips Airfryer XXL Connected

249,99 €
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Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten

Verbinde deinen Airfryer mit der NutriU App für tägliche Inspiration

Der connected Airfryer XXL der 5000er Serie ist dein täglicher Küchenbegleiter für einfache, ausgewogene und leckere Mahlzeiten an jedem Tag der Woche für die ganze Familie.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID HD9285/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 2
Spannung
  • 220–240
Frequenz
  • 50
Anzahl im Paket
  • 1
Akkubetrieb
  • Nein

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • > 90 % recycelte Materialien
Bedienungsanleitung
  • 100 % recyclingfähig

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Sekundärmaterial
  • Metall
Fassungsvermögen
  • 7,2 l
Hitzebeständig
  • Ja
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Transparenter Deckel
  • Nein
Benutzeroberfläche
  • Digital
Kabellänge
  • 0,8 m
Kabelaufwicklung
  • Ja
Warmhaltefunktion
  • Ja
Anzahl der Körbe
  • 1
Herausnehmbarer Korb
  • Ja
Timer
  • Ja
Fernsteuerung
  • Ja
Technologie
  • Rapid Air Heißlufttechnologie
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • Ja
Automatische Abschaltung
  • Ja
Einstellbares Thermostat
  • Ja
Betriebsanzeige
  • Ja
Cool-Touch-Handgriffe
  • Ja
Spülmaschinenfest
  • Ja
Temperaturanzeige
  • Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
  • Ja
Höchsttemperatur (°C)
  • 200 °C
Zubehörteile 1
  • n. v.
Passendes Zubehör 1
  • Grillset
Passendes Zubehör 2
  • Backset
Passendes Zubehör 3
  • Garset mit 2 Ebenen
Antihaftbeschichtung
  • Ja
Garantie
  • 2 Jahre
Ein Korb oder zwei Körbe
  • Single
Konnektivität
  • Ja

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 410
Produktbreite
  • 300
Produkthöhe
  • 330
Produktgewicht
  • 6,25 kg
Produktabmessungen
  • 410 x 300 x 330 mm
Verpackungslänge
  • 373
Verpackungsbreite
  • 478
Verpackungshöhe
  • 392
Verpackungsgewicht
  • 8,20 kg
Verpackungsabmessungen
  • 373 x 478 x 392 mm

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD9285