Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff
HD9318/00
Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff
Genieße heiße Getränke im Handumdrehen
Dank 1,7 Liter Fassungsvermögen für die ganze Familie geeignet
Der neue Philips Wasserkocher aus Kunststoff mit 1,7 Liter Fassungsvermögen, automatischer Deckelöffnung und Leuchtanzeige ermöglicht dir, dein Lieblingsgetränk im Handumdrehen zuzubereiten.
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Sicherheitsfunktion
|Automatische Abschaltung
Herkunftsland
|Hergestellt in
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
|Smart-Home-Kompatibilität
|Garantie
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
Daily Collection Metall-Wasserkocher mit Sprungdeckel, Leuchtanzeige
HD9350_90
- Mikro-Sieb-Filter
- Kochendes Wasser in Sekundenschnelle
- Automatische Abschaltung
Series 5000 Wasserkocher aus Glas – Leuchtanzeige, 1,7 Liter
HD9339_80
- 1,7 Liter
- Abnehmbarer Deckel
- Blaue Leuchtanzeige
Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie
HD9365_10
- 100% biobasierter Kunststoff**
- 1,7 Liter Fassungsvermögen
- Gut ablesbare Wasser- und Tassenanzeige
Viva Collection Wasserkocher
HD9351_90
- Metall
- Sprungdeckel
- Leuchtanzeige
Series 5000 Wasserkocher aus Glas – Leuchtanzeige, 1,7 Liter
HD9339_81
- 1,7 Liter
- Abnehmbarer Deckel
- Blaue Leuchtanzeige