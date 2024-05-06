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Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff

HD9318/00

Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff

Unverbindliche Preisempfehlung 44,99 €
27,99 €
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
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Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
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Genieße heiße Getränke im Handumdrehen

Dank 1,7 Liter Fassungsvermögen für die ganze Familie geeignet

Der neue Philips Wasserkocher aus Kunststoff mit 1,7 Liter Fassungsvermögen, automatischer Deckelöffnung und Leuchtanzeige ermöglicht dir, dein Lieblingsgetränk im Handumdrehen zuzubereiten.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HD9318/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Leistung
  • 2020
Spannung
  • 230
Frequenz
  • 50–60

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 16
Produktbreite
  • 23,2
Produkthöhe
  • 25,3
Produktgewicht
  • 0,9
Verpackungslänge
  • 19,2
Verpackungsbreite
  • 22,8
Verpackungshöhe
  • 25,3
Verpackungsgewicht
  • 1,22

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • Ja

Herkunftsland

Hergestellt in
  • China

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • 1,7 l
Smart-Home-Kompatibilität
  • Nein
Garantie
  • 2 Jahre

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD9318

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