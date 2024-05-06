Daily Collection Metall-Wasserkocher mit Sprungdeckel, Leuchtanzeige
HD9350/90
Daily Collection Metall-Wasserkocher mit Sprungdeckel, Leuchtanzeige
Unverbindliche Preisempfehlung 59,99 €
39,79 €
Der Klassiker: Metall-Wasserkocher
Kochend heißes Wasser Tag für Tag
Elegantes Design trifft solide Technologie. Ein klassischer Wasserkocher aus Edelstahl für moderne Küchen.
ID HD9350/90
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Akkubetrieb
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Sicherheitsfunktion
|Automatische Abschaltung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Garantie
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie
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- 100% biobasierter Kunststoff**
- 1,7 Liter Fassungsvermögen
- Gut ablesbare Wasser- und Tassenanzeige
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- 1,7 Liter
- Sprungdeckel
- Leuchtanzeige
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- 1,7 Liter
- Sprungdeckel
- Leuchtanzeige
Viva Collection Wasserkocher
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- Metall
- Sprungdeckel
- Leuchtanzeige