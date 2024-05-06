Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Für mehr zu Hause

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktKundenserviceAngeboteAnmelden & SparenUnsere TopsellerFür mehr zu HauseErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)

Daily Collection Metall-Wasserkocher mit Sprungdeckel, Leuchtanzeige

HD9350/90

Daily Collection Metall-Wasserkocher mit Sprungdeckel, Leuchtanzeige

Unverbindliche Preisempfehlung 59,99 €
39,79 €
Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle
Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle HD9350_90
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle HD9350_90
Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle
Front Product Photo Philips Daily Collection Kettle

Der Klassiker: Metall-Wasserkocher

Kochend heißes Wasser Tag für Tag

Elegantes Design trifft solide Technologie. Ein klassischer Wasserkocher aus Edelstahl für moderne Küchen.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HD9350/90

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Leistung
  • 1.850–2.200 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50 bis 60 Hz
Akkubetrieb
  • Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 15 cm
Produktbreite
  • 22 cm
Produkthöhe
  • 25 cm
Produktgewicht
  • 973 g
Verpackungslänge
  • 19,6 cm
Verpackungsbreite
  • 22,6 cm
Verpackungshöhe
  • 24,2 cm
Verpackungsgewicht
  • 355,5 g

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • Ja

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Metall
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1,7 l
Garantie
  • 2 Jahre

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD9350

Ähnliche Produkte

Alle anzeigen
Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie

Eco Conscious Edition Wasserkocher 5000er Serie

HD9365_10

  • 100% biobasierter Kunststoff**
  • 1,7 Liter Fassungsvermögen
  • Gut ablesbare Wasser- und Tassenanzeige
Unverbindliche Preisempfehlung 74,99 €
43,99 €
Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff

Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff

HD9318_10

  • 1,7 Liter
  • Sprungdeckel
  • Leuchtanzeige
44,99 €
Series 3000 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, schwarz

Series 3000 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, schwarz

HD9318_20

  • 1,7 Liter
  • Sprungdeckel
  • Leuchtanzeige
Unverbindliche Preisempfehlung 44,99 €
32,99 €
Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff

Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff

HD9318_00

  • 1,7 Liter
  • Sprungdeckel
  • Leuchtanzeige
Unverbindliche Preisempfehlung 44,99 €
31,19 €
Viva Collection Wasserkocher

Viva Collection Wasserkocher

HD9351_90

  • Metall
  • Sprungdeckel
  • Leuchtanzeige
Unverbindliche Preisempfehlung 64,99 €
48,49 €