Avance Collection Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten

Für perfektes Ausgießen, von Tee bis Babynahrung Mit Temperaturregelung und Warmhaltefunktion

Verschiedene Getränke und Zutaten erfordern unterschiedliche Wassertemperaturen, um den besten Geschmack hervorzubringen. Mit den voreingestellten Tasten am Fuß dieses eleganten Wasserkochers wird die Wahl der richtigen Temperatur zum Kinderspiel.