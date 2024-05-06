Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Für mehr zu Hause

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktKundenserviceAngeboteAnmelden & SparenMelde dich an erfahre als Erster von den Black Friday-AngebotenUnsere TopsellerCoffee Days: Bis zu -25%. Schau vorbei!Für mehr zu HauseErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSENSEO® VibeSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)
Coffee Days: Bis zu -25%. Komm auf einen Kaffee vorbei! Jetzt entdecken

Philips Airfryer 2-in-1 Wokpfanne & Dampfgareinsatz Kompatibel mit den Philips Airfryer Combi 7000 Series Modellen (HD98x – 8,3L)

HD9960/00

Philips Airfryer 2-in-1 Wokpfanne & Dampfgareinsatz Kompatibel mit den Philips Airfryer Combi 7000 Series Modellen (HD98x – 8,3L)

Unverbindliche Preisempfehlung 59,99 €
45,99 €
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

Schonend gegarte Köstlichkeiten & leckere Wok-Gerichte aus deinem Philips Airfryer

Verwandle deinen Philips Airfryer Combi 7000 Series in ein Multitalent!

Verwandle deinen Philips Airfryer Combi 7000 Series in ein Multitalent! Mit dem innovativen Zubehör kannst du köstliche Leckereien wie Gemüse, Fisch oder Knödel schonend dampfgaren – oder deine liebsten Wokgerichte zubereiten. Alles in einem Set!

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID HD9960/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 217
Produktbreite
  • 216
Produkthöhe
  • 91
Produktgewicht
  • 0,924 kg
Verpackungslänge
  • 224
Verpackungsbreite
  • 224
Verpackungshöhe
  • 95
Verpackungsgewicht
  • 1,25 kg

Kompatibilität

Enthaltene Zubehörteile 1
  • Dampfgaren und Braten

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Edelstahl

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • > 60 % recycelte Materialien

Technische Daten

Anzahl im Paket
  • 1
Energieeffizienzklasse
  • n. v.
Akkubetrieb
  • Nein

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD9960