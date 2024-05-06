Viva Collection SaladMaker
HR1388/80
Viva Collection SaladMaker
Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
100,99 €
Frische, hausgemachte Salate und mehr
Perfekte Ergebnisse in jeder Form und Größe in Sekunden
Der Philips Salatzubereiter kann Gemüse, Käse, Salami und mehr schneiden, zerkleinern und à la Julienne schneiden – und das direkt in Ihre Salatschüssel, Ihren Kochtopf oder Ihren Wok. Mit der XL-Julienne-Scheibe können Sie jetzt auch Kartoffeln für Pommes Frites schneiden. Salate und mehr in Sekunden.
ID HR1388/80
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Ursprungsland
|Hergestellt in
Nachhaltigkeit
|Verpackung
Kompatibilität
|Zubehörteile 1
|Zubehörteile 2
|Zubehörteile 3
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
Sicherheitsfunktion
|Sicherheitszertifizierung
|Automatische Abschaltung
|Temperaturanzeige
|Automatischer Messerstopp
|Kindersicherung
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Vorprogrammierte Einstellungen
|Funktionen
|Produkttyp
|Anzahl Tassen
|Anti-Rutsch-Füße
|Benutzeroberfläche
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Spülmaschinenfeste Teile
|Behältermaterial
|Material der Messer
|Umdrehungen pro Minute (U/min)
|BPA-frei
|Impulsfunktion
|Messer abnehmbar
|Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
|Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
|Rezeptbuch
|Geräuschpegel (Standard)
|Garantie
|Mit Trockenfutter kompatibel
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos