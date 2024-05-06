Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Für mehr zu Hause

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktKundenserviceAngeboteAnmelden & SparenUnsere TopsellerFür mehr zu HauseErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)

Viva Collection SaladMaker

HR1388/80

Viva Collection SaladMaker

Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
100,99 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection SaladMaker HR1388_80
Standard Product Photo Philips Viva Collection SaladMaker HR1388_80
Product in Use Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Product Detail Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Product in Use Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Product in Use Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Product Detail Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Product in Use Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SaladMaker

Frische, hausgemachte Salate und mehr

Perfekte Ergebnisse in jeder Form und Größe in Sekunden

Der Philips Salatzubereiter kann Gemüse, Käse, Salami und mehr schneiden, zerkleinern und à la Julienne schneiden – und das direkt in Ihre Salatschüssel, Ihren Kochtopf oder Ihren Wok. Mit der XL-Julienne-Scheibe können Sie jetzt auch Kartoffeln für Pommes Frites schneiden. Salate und mehr in Sekunden.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HR1388/80

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Ursprungsland

Hergestellt in
  • Türkei

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • > 90 % recycelte Materialien

Kompatibilität

Zubehörteile 1
  • Feine/Grobe Raspelscheibe
Zubehörteile 2
  • Feine/Grobe Schneidescheibe
Zubehörteile 3
  • Julienne/Pommes frites-Scheibe
Passendes Zubehör 1
  • Bedienungsanleitung
Passendes Zubehör 2
  • Garantiekarte

Technische Daten

Leistung
  • 200
Spannung
  • 230
Frequenz
  • 50
Anzahl im Paket
  • 1
Akkubetrieb
  • Nein

Sicherheitsfunktion

Sicherheitszertifizierung
  • Ja
Automatische Abschaltung
  • Nein
Temperaturanzeige
  • Nein
Automatischer Messerstopp
  • Nein
Kindersicherung
  • --

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 19,2
Produktbreite
  • 22,3
Produkthöhe
  • 31,3
Produktgewicht
  • 1,48
Verpackungslänge
  • 22,5
Verpackungsbreite
  • 22,5
Verpackungshöhe
  • 31,5
Verpackungsgewicht
  • 2,31

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Sekundärmaterial
  • Metall
Vorprogrammierte Einstellungen
  • Nein
Funktionen
  • Schneiden, Raspeln und Julienne
Produkttyp
  • Salatzubereiter
Anzahl Tassen
  • Nein
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Benutzeroberfläche
  • Ein-/Aus-Drehknopf
Kabellänge
  • 1,2 m
Kabelaufwicklung
  • Ja
Technologie
  • --
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • Ja
Spülmaschinenfeste Teile
  • Ja
Behältermaterial
  • Plastik (PP)
Material der Messer
  • Edelstahl
Umdrehungen pro Minute (U/min)
  • 600
BPA-frei
  • Ja
Impulsfunktion
  • Nein
Messer abnehmbar
  • Ja
Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
  • Nein
Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
  • Nein
Rezeptbuch
  • Nein
Geräuschpegel (Standard)
  • 85 dBA
Garantie
  • 2 Jahre
Mit Trockenfutter kompatibel
  • Nein

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HR1388