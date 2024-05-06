Viva Collection SaladMaker

Frische, hausgemachte Salate und mehr Perfekte Ergebnisse in jeder Form und Größe in Sekunden

Der Philips Salatzubereiter kann Gemüse, Käse, Salami und mehr schneiden, zerkleinern und à la Julienne schneiden – und das direkt in Ihre Salatschüssel, Ihren Kochtopf oder Ihren Wok. Mit der XL-Julienne-Scheibe können Sie jetzt auch Kartoffeln für Pommes Frites schneiden. Salate und mehr in Sekunden.