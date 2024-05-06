Viva Collection Entsafter

Maximale Ausbeute. Minimale Reinigung. Kompaktes All-in-one-Design

Alles, was Sie von einem Entsafter erwarten – hohe Saftausbeute, Reinigung innerhalb von 1 Minute – in einem kompakten Design, das nur halb so groß ist! *. Genießen Sie jeden Tag einen gesunden, selbst gepressten Saft.