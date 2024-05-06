Viva Collection Entsafter
HR1832/00
Viva Collection Entsafter
Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
79,99 €
Maximale Ausbeute. Minimale Reinigung.
Kompaktes All-in-one-Design
Alles, was Sie von einem Entsafter erwarten – hohe Saftausbeute, Reinigung innerhalb von 1 Minute – in einem kompakten Design, das nur halb so groß ist! *. Genießen Sie jeden Tag einen gesunden, selbst gepressten Saft.
ID HR1832/00
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Vorprogrammierte Einstellungen
|Produkttyp
|Anti-Rutsch-Füße
|Kabellänge
|Spülmaschinenfeste Teile
|Behältermaterial
|Material der Messer
|Impulsfunktion
|Messer abnehmbar
|Garantie
|EU-Konformitätserklärung
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Akkubetrieb
Sicherheitsfunktion
|Automatischer Messerstopp
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos