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Deutschland Deutsch (Deutschland)

Viva Collection Entsafter

HR1832/00

Viva Collection Entsafter

Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
79,99 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Front Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer
KA_2025_HR1832_00_(APS-PIM-3)_France
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Juicer

Maximale Ausbeute. Minimale Reinigung.

Kompaktes All-in-one-Design

Alles, was Sie von einem Entsafter erwarten – hohe Saftausbeute, Reinigung innerhalb von 1 Minute – in einem kompakten Design, das nur halb so groß ist! *. Genießen Sie jeden Tag einen gesunden, selbst gepressten Saft.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID HR1832/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 230 mm
Produktbreite
  • 190 mm
Produkthöhe
  • 300 mm
Produktgewicht
  • 2037 g
Verpackungslänge
  • 233 mm
Verpackungsbreite
  • 420 mm
Verpackungshöhe
  • 233 mm
Verpackungsgewicht
  • 1,9 kg

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Vorprogrammierte Einstellungen
  • 0-1
Produkttyp
  • Entsafter
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Kabellänge
  • 80 cm
Spülmaschinenfeste Teile
  • Ja
Behältermaterial
  • Kunststoff
Material der Messer
  • Edelstahl
Impulsfunktion
  • n. v.
Messer abnehmbar
  • Nein
Garantie
  • Ja
EU-Konformitätserklärung
  • Ja

Technische Daten

Leistung
  • 500 W
Spannung
  • 220/240 V
Frequenz
  • 50/60 Hz
Akkubetrieb
  • Nein

Sicherheitsfunktion

Automatischer Messerstopp
  • Nein

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HR1832