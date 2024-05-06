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Viva Collection Kompakte Küchenmaschine
HR7510/10
Viva Collection Kompakte Küchenmaschine
Unverbindliche Preisempfehlung 159,99 €
85,99 €
Gesunde, selbst gemachte Speisen, unbegrenzte Möglichkeiten
Hervorragende Ergebnisse selbst mit den härtesten Zutaten
Wenn du gern gesunde, selbst gemachte Mahlzeiten genießt, wirst du unsere kompakte Philips Viva Küchenmaschine lieben. Wir haben diese Kollektion speziell für den hektischen Alltag entwickelt. So kannst du selbst mit schwer zu verarbeitenden Zutaten mühelos und schnell großartige Gerichte zubereiten.
ID HR7510/10
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Vorprogrammierte Einstellungen
|Funktionen
|Produkttyp
|Zertifizierungen
|Fassungsvermögen des Korbs
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
|Anzahl Portionen
|Anti-Rutsch-Füße
|Benutzeroberfläche
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Warmhaltefunktion
|Timer
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Einstellbares Thermostat
|Betriebsanzeige
|Cool-Touch-Handgriffe
|Spülmaschinenfeste Teile
|Mindesttemperatur
|Maximaltemperatur
|Füllstandsmarkierung
|Druckentlastungsventil
|Behältermaterial
|Material der Messer
|Umdrehungen pro Minute (U/min)
|BPA-frei
|Impulsfunktion
|Messer abnehmbar
|Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
|Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
|Rezeptbuch
|Geräuschpegel (Standard)
|Geräuschpegel (Leistung)
|Geräuschpegel (Ruhemodus)
|Internet-Konnektivität
|Smart-Home-Kompatibilität
|WLAN-Reichweite
|Garantie
|Aufheizdauer
|Mit Trockenfutter kompatibel
|Selbstreinigungsfunktion
|EU-Konformitätserklärung
Nachhaltigkeit
|Verpackung
Kompatibilität
|Zubehörteile 1
|Zubehörteile 2
|Zubehörteile 3
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
|Energieeffizienzklasse
Sicherheitsfunktion
|Sicherheitszertifizierung
|Automatische Abschaltung
|Temperaturanzeige
|Automatischer Messerstopp
|Kindersicherung
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos