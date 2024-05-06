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2000 Series Luftbefeuchter

HU2718/10

2000 Series Luftbefeuchter

Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
109,99 €
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
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Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
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Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Atme den Unterschied

Befeuchtung trockener Luft und automatische Anpassung

Füllen Sie Ihr Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die Befeuchtung mit 99 % weniger Bakterien (1) statt und es bleiben kein weißer Staub und keine nassen Stellen zurück. Intelligente Sensoren und gleichmäßige Luftverteilung sorgen für die ideale Luftfeuchtigkeit im ganzen Raum.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 40 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID HU2718/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Luftbefeuchter
Technologie
  • Verdampfende Luftbefeuchtung
Farbe
  • Schwarz/Kupfer
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • 2 l

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Leistung

Betriebsdauer
  • 15 Stunden
Befeuchtungsrate
  • 200 ml/h
Max. Raumgröße
  • 32 m²

Kompatibilität

Zubehörteil 1
  • Luftbefeuchterfilter
Passendes Zubehör 1
  • Luftbefeuchterfilter (FY3446)

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • Ja
Warnanzeige für vollen Wasserbehälter
  • Ja

Energieeffizienz

Standby-Stromverbrauch
  • < 0,5 W
Spannung
  • 220–240 V
Maximale Leistung
  • 17 W

Bedienkomfort

Kabellänge
  • 1,6 m
Modi
  • Automatischer Modus, Ruhemodus
Geschwindigkeitsstufen
  • 3
Feuchtigkeitsstufen
  • 40 %, 50 %, 60 %
Timer
  • 1–9 Stunde(n)
Luftqualitätsfeedback
  • Numerisch
Benutzeroberfläche
  • Touch, numerisch, LED

Wartung

Garantie
  • 2 Jahre
Filterlebensdauer
  • Bis zu 6 Monate

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 350 mm
Produktgewicht
  • 2,56 kg
Produktbreite
  • 220 mm
Produktlänge
  • 220 mm
Verpackungslänge
  • 280 mm
Verpackungsbreite
  • 280 mm
Verpackungshöhe
  • 400 mm
Verpackungsgewicht
  • 3,68 kg

Technische Daten

Feuchtigkeitssensor
  • Ja
Min. Geräuschpegel
  • 33 dB(A)
Max. Geräuschpegel
  • 47 dB(A)

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HU2718