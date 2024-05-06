Series 2000 Luftbefeuchter

Frei atmen, ruhig schlafen Befeuchtung trockener Luft und automatische Anpassung

Füllen Sie Ihr Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die Befeuchtung mit 99 % weniger Bakterien (1) statt und es bleiben kein weißer Staub und keine nassen Stellen zurück. Intelligente Sensoren und gleichmäßige Luftverteilung sorgen für die ideale Luftfeuchtigkeit im ganzen Raum.