3000 Series Airfryer 4,2 l
NA320/00
3000 Series Airfryer 4,2 l
179,99 €
Schau deinem Airfryer bei der Arbeit zu – der Genuss kommt ganz von selbst!
Knusprig, zart und gleichmäßig gegart
Mit seinen 16 Kochfunktionen bietet dir der Airfryer grenzenlose Möglichkeiten. Egal ob ein schnell zubereiteter Kuchen oder ein leckeres One-Pot-Gericht – In der Heißluftfritteuse kreierst du köstliche, hausgemachte Mahlzeiten auf Knopfdruck. Dank des stilvollen Sichtfensters weißt du genau, wann dein Essen perfekt ist.
ID NA320/00
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Design und Materialausführung
|Farbe
Herkunftsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Fassungsvermögen
|Spannung
|Leistung
|Kabellänge
|Frequenz
|Benutzeroberfläche
|LED-Bildschirm
Nachhaltigkeit
|Verpackung
|Bedienungsanleitung
Produktkompatibilität
|Kompatibel mit
Gewicht und Abmessungen
|Verpackungsabmessungen (L x B x H)
|Produktabmessungen (L x B x H)
|Produktgewicht
|Gewicht (inkl. Verpackung)
Service
|Garantie
Allgemeine Daten
|Produktmerkmale
|Technologie
|Temperaturbereich
|Zeitbereich
|Voreinstellungen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos