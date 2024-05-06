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3000 Series Airfryer 4,2 l

NA320/00

3000 Series Airfryer 4,2 l

179,99 €
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Schau deinem Airfryer bei der Arbeit zu – der Genuss kommt ganz von selbst!

Knusprig, zart und gleichmäßig gegart

Mit seinen 16 Kochfunktionen bietet dir der Airfryer grenzenlose Möglichkeiten. Egal ob ein schnell zubereiteter Kuchen oder ein leckeres One-Pot-Gericht – In der Heißluftfritteuse kreierst du köstliche, hausgemachte Mahlzeiten auf Knopfdruck. Dank des stilvollen Sichtfensters weißt du genau, wann dein Essen perfekt ist.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID NA320/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Design und Materialausführung

Farbe
  • Schwarz

Herkunftsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Fassungsvermögen
  • 4,2 l
Spannung
  • 220–240 V
Leistung
  • 1.400 W
Kabellänge
  • 1 m
Frequenz
  • 50 Hz
Benutzeroberfläche
  • Digital
LED-Bildschirm
  • Ja

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • Nachhaltige Verpackung
Bedienungsanleitung
  • Bedienungsanleitung zu 100 % recycelbar

Produktkompatibilität

Kompatibel mit
  • HD9904, HD9925, HD9926

Gewicht und Abmessungen

Verpackungsabmessungen (L x B x H)
  • 357 x 355 x 356 mm
Produktabmessungen (L x B x H)
  • 397 x 286 x 294 mm
Produktgewicht
  • 4,6 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)
  • 6,1 kg

Service

Garantie
  • 2 years

Allgemeine Daten

Produktmerkmale
  • Spülmaschinenfest
  • Warmhaltefunktion
  • HomeID
  • Fat Removal Technologie
Technologie
  • Rapid Air Plus
Temperaturbereich
  • 40–200 °C
Zeitbereich
  • 0–24 Std.
Voreinstellungen
  • 12 Voreinstellungen

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/NA320