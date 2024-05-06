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3000 Series Airfryer 7,2 l

NA342/00

3000 Series Airfryer 7,2 l

Unverbindliche Preisempfehlung 229,99 €
128,99 €
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Schau deinem Airfryer bei der Arbeit zu – der Genuss kommt ganz von selbst!

Knusprig, zart und gleichmäßig gegart

Mit seinen 16 Kochfunktionen bietet dir der Airfryer grenzenlose Möglichkeiten. Egal ob ein schnell zubereiteter Kuchen oder ein leckeres One-Pot-Gericht – In der Heißluftfritteuse kreierst du köstliche, hausgemachte Mahlzeiten auf Knopfdruck. Dank des stilvollen Sichtfensters weißt du genau, wann dein Essen perfekt ist.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID NA342/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Herkunftsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 2.000 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50 Hz
Anzahl im Paket
  • 1
Akkubetrieb
  • Nein

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • Nachhaltige Verpackung
Bedienungsanleitung
  • 100 % recyclingfähig

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Sekundärmaterial
  • Metall
Fassungsvermögen
  • 7,2 l
Hitzebeständig
  • Ja
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Transparenter Deckel
  • Ja
Benutzeroberfläche
  • Digital
Kabellänge
  • 1 m
Kabelaufwicklung
  • Ja
Warmhaltefunktion
  • Ja
Programme
  • 12
Anzahl der Körbe
  • 1
Herausnehmbarer Korb
  • Ja
Timer
  • Ja
Fernbedienung
  • Nein
Technologie
  • Rapid Air Plus
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • Ja
Automatische Abschaltung
  • Ja
Einstellbares Thermostat
  • Nein
Betriebsanzeige
  • Ja
Cool-Touch-Handgriffe
  • Ja
Spülmaschinenfest
  • Ja
Temperaturanzeige
  • Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
  • Ja
Maximale Temperatur (°C)
  • 200 °C
Passendes Zubehör 1
  • Grillset
Passendes Zubehör 2
  • Frühstücksset
Passendes Zubehör 3
  • Garset mit 2 Ebenen
Antihaftbeschichtung
  • Ja
Garantie
  • 2 Jahre
Einzelner oder zwei Körbe
  • Einzelner Korb
Konnektivität
  • Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 453
Produktbreite
  • 333
Produkthöhe
  • 303,5
Produktgewicht
  • 5,9 kg
Produktabmessungen
  • 453 x 333 x 303,5 mm
Verpackungslänge
  • 406
Verpackungsbreite
  • 406
Verpackungshöhe
  • 406
Verpackungsgewicht
  • 7,7 kg
Verpackungsabmessungen
  • 406 x 406 x 406 mm

Allgemeine Daten

Spülmaschinenfeste Teile
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/NA342