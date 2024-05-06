3000 Series Airfryer 7,2 l
NA342/00
3000 Series Airfryer 7,2 l
Unverbindliche Preisempfehlung 229,99 €
128,99 €
Schau deinem Airfryer bei der Arbeit zu – der Genuss kommt ganz von selbst!
Knusprig, zart und gleichmäßig gegart
Mit seinen 16 Kochfunktionen bietet dir der Airfryer grenzenlose Möglichkeiten. Egal ob ein schnell zubereiteter Kuchen oder ein leckeres One-Pot-Gericht – In der Heißluftfritteuse kreierst du köstliche, hausgemachte Mahlzeiten auf Knopfdruck. Dank des stilvollen Sichtfensters weißt du genau, wann dein Essen perfekt ist.
ID NA342/00
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Herkunftsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
Nachhaltigkeit
|Verpackung
|Bedienungsanleitung
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Fassungsvermögen
|Hitzebeständig
|Anti-Rutsch-Füße
|Transparenter Deckel
|Benutzeroberfläche
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Warmhaltefunktion
|Programme
|Anzahl der Körbe
|Herausnehmbarer Korb
|Timer
|Fernbedienung
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Automatische Abschaltung
|Einstellbares Thermostat
|Betriebsanzeige
|Cool-Touch-Handgriffe
|Spülmaschinenfest
|Temperaturanzeige
|Wärmeisoliertes Gehäuse
|Maximale Temperatur (°C)
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
|Antihaftbeschichtung
|Garantie
|Einzelner oder zwei Körbe
|Konnektivität
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktabmessungen
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
|Verpackungsabmessungen
Allgemeine Daten
|Spülmaschinenfeste Teile
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos