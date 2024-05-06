3000 Series Airfryer 7,2 l

Schau deinem Airfryer bei der Arbeit zu – der Genuss kommt ganz von selbst! Knusprig, zart und gleichmäßig gegart

Mit seinen 16 Kochfunktionen bietet dir der Airfryer grenzenlose Möglichkeiten. Egal ob ein schnell zubereiteter Kuchen oder ein leckeres One-Pot-Gericht – In der Heißluftfritteuse kreierst du köstliche, hausgemachte Mahlzeiten auf Knopfdruck. Dank des stilvollen Sichtfensters weißt du genau, wann dein Essen perfekt ist.