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5000 Series Steam Airfryer Dual Basket

NA551/00

5000 Series Steam Airfryer Dual Basket

Unverbindliche Preisempfehlung 329,99 €
229,00 €
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Zwei Körbe, unzählige Möglichkeiten: Airfryen, Dampfgaren – oder einfach beides gleichzeitig!

Der erste Dual Basket Airfryer mit Dampfgarfunktion

Knusprig frittieren, sanft dampfgaren – beides gleichzeitig! Der Philips Steam Airfryer 5000 mit 2 Körben für komplette, gesunde Mahlzeiten. Jetzt entdecken.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID NA551/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Herkunftsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 2.750 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50 Hz
Akkubetrieb
  • Nein
Temperaturbereich
  • 40–200 °C

Garfunktionen

Funktionen
  • Dampffunktion
  • Dampf- und Heißluftfunktion

Allgemeine Daten

Fassungsvermögen
  • 9 l
Hitzebeständig
  • Ja
Anti-Rutsch-Füße
  • Ja
Transparenter Deckel
  • Nein
Benutzeroberfläche
  • Digital
Kabellänge
  • 1 m
Kabelaufwicklung
  • Ja
Warmhaltefunktion
  • Ja
Programme
  • 12 Voreinstellungen
Digitale Touchscreen-Oberfläche
  • LED
Anzahl der Körbe
  • 2
Herausnehmbarer Korb
  • Ja
Timer
  • maximal 60 Minuten
Fernbedienung
  • Nein
Internet-Konnektivität
  • Nein
Technologie
  • RapidAir Plus und Luftdampf
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • Ja
Automatische Abschaltung
  • Ja
Einstellbares Thermostat
  • Ja
Cool-Touch-Handgriffe
  • Ja
Spülmaschinenfest
  • Ja
Temperaturanzeige
  • Ja
Maximale Temperatur (°C)
  • 200
Antihaftbeschichtung
  • Ja
Garantie
  • 2 Jahre
Farbe
  • Schwarzes Gehäuse/silberner Griff

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 444 mm
Produktbreite
  • 383 mm
Produkthöhe
  • 355 mm
Produktgewicht
  • 8,75 kg
Produktabmessungen
  • 444 x 383 x 355 mm
Verpackungslänge
  • 400
Verpackungsbreite
  • 390
Verpackungshöhe
  • 490
Verpackungsgewicht
  • 10,77 kg

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Metall
Spülmaschinenfeste Teile
  • Ja
Antihaftbeschichtung
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/NA551

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