5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
NA551/00
5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
Unverbindliche Preisempfehlung 329,99 €
229,00 €
Zwei Körbe, unzählige Möglichkeiten: Airfryen, Dampfgaren – oder einfach beides gleichzeitig!
Der erste Dual Basket Airfryer mit Dampfgarfunktion
Knusprig frittieren, sanft dampfgaren – beides gleichzeitig! Der Philips Steam Airfryer 5000 mit 2 Körben für komplette, gesunde Mahlzeiten. Jetzt entdecken.
ID NA551/00
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Herkunftsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Akkubetrieb
|Temperaturbereich
Garfunktionen
|Funktionen
Allgemeine Daten
|Fassungsvermögen
|Hitzebeständig
|Anti-Rutsch-Füße
|Transparenter Deckel
|Benutzeroberfläche
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Warmhaltefunktion
|Programme
|Digitale Touchscreen-Oberfläche
|Anzahl der Körbe
|Herausnehmbarer Korb
|Timer
|Fernbedienung
|Internet-Konnektivität
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Automatische Abschaltung
|Einstellbares Thermostat
|Cool-Touch-Handgriffe
|Spülmaschinenfest
|Temperaturanzeige
|Maximale Temperatur (°C)
|Antihaftbeschichtung
|Garantie
|Farbe
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktabmessungen
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Spülmaschinenfeste Teile
|Antihaftbeschichtung
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
NA555_00
- Heißluftfrittieren, Dampfgaren oder beides gleichzeitig!
- Dual Basket: 9L (6L+3L)
- 19 Kochfunktionen in einem Gerät
5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
NA552_00
- Heißluftfrittieren, Dampfgaren oder beides gleichzeitig!
- Dual Basket: 9L (6L+3L)
- 19 Kochfunktionen in einem Gerät
5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
NA550_00
- Heißluftfrittieren, Dampfgaren oder beides gleichzeitig!
- Dual Basket: 9L (6L+3L)
- 19 Kochfunktionen in einem Gerät