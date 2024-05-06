5000 Series Steam Airfryer Dual Basket

Zwei Körbe, unzählige Möglichkeiten: Airfryen, Dampfgaren – oder einfach beides gleichzeitig! Der erste Dual Basket Airfryer mit Dampfgarfunktion

Ein knuspriges Stück Fisch oder Fleisch mit sanft gegartem Gemüse? Das geht jetzt ohne Topf- und Pfannenchaos! Im einen Korb sorgt die Airfryer-Funktion für knusprige Ergebnisse, während der andere Korb die Zutaten sanft dämpft – oder beide Funktionen kombiniert. Airfryen unter Zugabe von Wasserdampf für besonders zarte und knusprige Gerichte wie frisch gebackenes Brot.