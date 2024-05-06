5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
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5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
Zwei Körbe, unzählige Möglichkeiten: Airfryen, Dampfgaren – oder einfach beides gleichzeitig!
Der erste Dual Basket Airfryer mit Dampfgarfunktion
Ein knuspriges Stück Fisch oder Fleisch mit sanft gegartem Gemüse? Das geht jetzt ohne Topf- und Pfannenchaos! Im einen Korb sorgt die Airfryer-Funktion für knusprige Ergebnisse, während der andere Korb die Zutaten sanft dämpft – oder beide Funktionen kombiniert. Airfryen unter Zugabe von Wasserdampf für besonders zarte und knusprige Gerichte wie frisch gebackenes Brot.
Funktionen
Spezifikationen
productDetails.specification
Herkunftsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
|Temperaturbereich
Garfunktionen
|Funktionen
Nachhaltigkeit
|Verpackung
|Bedienungsanleitung
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Fassungsvermögen
|Hitzebeständig
|Anti-Rutsch-Füße
|Transparenter Deckel
|Benutzeroberfläche
|Kabellänge
|Kabelaufwicklung
|Warmhaltefunktion
|Programme
|Digitale Touchscreen-Oberfläche
|Anzahl der Körbe
|Herausnehmbarer Korb
|Timer
|Fernbedienung
|Internet-Konnektivität
|Technologie
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Automatische Abschaltung
|Einstellbares Thermostat
|Betriebsanzeige
|Cool-Touch-Handgriffe
|Spülmaschinenfest
|Temperaturanzeige
|Wärmeisoliertes Gehäuse
|Maximale Temperatur (°C)
|Antihaftbeschichtung
|Garantie
|Farbe
|Einzelner oder zwei Körbe
|Konnektivität
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktabmessungen
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
|Verpackungsabmessungen
Allgemeine Daten
|Farbe
|Spülmaschinenfeste Teile
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
NA551_00
- Heißluftfrittieren, Dampfgaren oder beides gleichzeitig!
- Dual Basket: 9L (6L+3L)
- 19 Kochfunktionen in einem Gerät
5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
NA552_00
- Heißluftfrittieren, Dampfgaren oder beides gleichzeitig!
- Dual Basket: 9L (6L+3L)
- 19 Kochfunktionen in einem Gerät
5000 Series Steam Airfryer Dual Basket
NA550_00
- Heißluftfrittieren, Dampfgaren oder beides gleichzeitig!
- Dual Basket: 9L (6L+3L)
- 19 Kochfunktionen in einem Gerät