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Pet Series Trockenmittelbeutel für Futterautomat

PAW0020/01

Pet Series Trockenmittelbeutel für Futterautomat

6,99 €
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_D1_16x9
PAW0020_Drybag_D2_lifestyle_16x9
Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320_02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9
PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9

12 Monate lang frisches Futter

Verwöhne sie. Jederzeit.

Rund-um-die-Uhr-Versorgung an jedem Ort und zu jeder Zeit. Der Beutel zur Feuchtigkeitsregulierung enthält Kieselgelpartikel, die geruchlos und nicht korrosiv sind und dafür sorgen, dass deine Katze immer frisches Futter hat. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für lange Frische.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 40 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID PAW0020/01

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 0,25 cm
Produktbreite
  • 3,5 cm
Produkthöhe
  • 6,5 cm
Produktgewicht
  • 12x3,9g
Verpackungslänge
  • 15 cm
Verpackungsbreite
  • 10 cm
Verpackungshöhe
  • 2,5 cm
Verpackungsgewicht
  • 26 g

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • 100 % recyceltes Papier（Etikett nicht enthalten）
Benutzerhandbuch
  • N/V

Technische Daten

Anzahl im Paket
  • 12 Teile

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kieselgel, Vliesstoff
Funktionen
  • Trockenmittel
Produkttyp
  • Trockenmittel

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/PAW0020