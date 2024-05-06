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Pet Series Trockenmittelbeutel für Futterautomat
PAW0020/01
Pet Series Trockenmittelbeutel für Futterautomat
6,99 €
12 Monate lang frisches Futter
Verwöhne sie. Jederzeit.
Rund-um-die-Uhr-Versorgung an jedem Ort und zu jeder Zeit. Der Beutel zur Feuchtigkeitsregulierung enthält Kieselgelpartikel, die geruchlos und nicht korrosiv sind und dafür sorgen, dass deine Katze immer frisches Futter hat. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für lange Frische.
ID PAW0020/01
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Nachhaltigkeit
|Verpackung
|Benutzerhandbuch
Technische Daten
|Anzahl im Paket
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Funktionen
|Produkttyp
Ursprungsland
|Hergestellt in
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos