PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation
PSG6064/80
PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation
Unverbindliche Preisempfehlung 279,99 €
239,99 €
Dampfbügelstation für Eilige
Ultaschnell und kompakt
Eine kompakte Dampfbügelstation für ultraschnelles Bügeln, garantiert ohne Brandflecken.
ID PSG6064/80
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Schnelles Glätten
|Gleichmäßiger Dampfausstoß
Nachhaltigkeit
|Energiesparmodus (Eco-Funktion)
|Verpackung
|Aus recyceltem Kunststoff
|Benutzerhandbuch
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Aufheizdauer
|Ultraleichtes Bügeleisen
|Material der Bügelsohle
|Bügelsohle
|Gleitfähigkeit der Bügelsohle
|Kratzfeste Bügelsohle
|Entkalkung
|Calc-Clean-Erinnerung
|Abnehmbarer Wassertank
|Für Leitungswasser geeignet
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
|Vertikaldampf
|Kabelaufwicklung
|Schlauchaufbewahrung
|Garantie
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Länge des Netzkabels
|Länge des Schlauchkabels
|Gewicht des Bügeleisens
|Verpackungsgewicht
|Gesamtgewicht mit Verpackung
Zubehörteile
|Handschuh
|Entkalkungsbehälter
Technische Daten
|Leistung
|Druck
|Einsatzbereit
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Dampfstoß
|Kraftvoller Dampfstoß
|Frequenz
|Spannung
|Technologie
Sicherheit
|Automatische Abschaltung
|Ein-/Ausschalter
|Sichere Transportverriegelung
|Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos