Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Für mehr zu Hause

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktKundenserviceAngeboteAnmelden & SparenUnsere TopsellerFür mehr zu HauseErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)

PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation

PSG6064/80

PerfectCare 6000 Series Dampfbügelstation

Unverbindliche Preisempfehlung 279,99 €
239,99 €
PSG6064_F_RGB.tif
PSG6064_F_RGB.tif
PSG6064_PUP4_OptimalTemp_NoBurns_16x9.tif
PSG6064_PUP5_SafeCarryLock_16x9.tif
PSG6064_E2_AdvancedSoleplate_16x9.tif
PSG6064_APS2_RGB.tif
PSG6064_PUP1_RGB.tif
PSG6064_PDP1_RGB.tif
PSG6064_PDP2_RGB.tif
PSG6064_OneIdealTemperature_16x9.tif
PSG6064_PUP2_PowerfulSteam_16x9.tif
PSG6064_PUP3_LightweightAndCompact_16x9.tif
PSG6064_EU9_PIM_RGB.tif
PSG6064_E1_SmartCalcClean_16x9.tif
PSG6064_Main_In_Use_16x9.tif
PSG6064_PDP3_RGB.tif
PSG6064_U1_RGB.tif
PSG6064_PDP4_RGB.tif
PSG6064_U2_RGB.tif
PSG6064_E3_DetachableWaterTank_16x9.tif
PSG6064_PUP6_AutomaticShutOff_16x9.tif
PSG6064_RFT_RGB.tif

Dampfbügelstation für Eilige

Ultaschnell und kompakt

Eine kompakte Dampfbügelstation für ultraschnelles Bügeln, garantiert ohne Brandflecken.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID PSG6064/80

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Schnelles Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß
  • 150 g/min

Nachhaltigkeit

Energiesparmodus (Eco-Funktion)
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch
Verpackung
  • 90 % recycelter Karton
Aus recyceltem Kunststoff
  • 0,4
Benutzerhandbuch
  • FSC Mix-zertifiziertes Papier

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Leistungsstarke Dampfbügelstation
Aufheizdauer
  • 2 Minuten
Ultraleichtes Bügeleisen
  • Nein
Material der Bügelsohle
  • SteamGlide Advanced
Bügelsohle
  • SteamGlide Advanced
Gleitfähigkeit der Bügelsohle
  • Besser
Kratzfeste Bügelsohle
  • Am besten
Entkalkung
  • Calc-Clean-Lösung – Intelligente Calc-Clean-Funktion
Calc-Clean-Erinnerung
  • Akustisches und optisches Signal
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Für Leitungswasser geeignet
  • Ja
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1,8 l
Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
  • Ja
Vertikaldampf
  • Ja
Kabelaufwicklung
  • Klettverschluss
Schlauchaufbewahrung
  • Fach
Garantie
  • 2 Jahre weltweite Garantie

Ursprungsland

Hergestellt in
  • Indonesien

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L)
  • 16,8 x 26,9 x 36,8 cm
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 22,7 x 34,2 x 43,0 cm
Länge des Netzkabels
  • 1,65 m
Länge des Schlauchkabels
  • 1,6 m
Gewicht des Bügeleisens
  • 1,2 kg
Verpackungsgewicht
  • 3,4 kg
Gesamtgewicht mit Verpackung
  • 4,4 kg

Zubehörteile

Handschuh
  • Nein
Entkalkungsbehälter
  • Calc-Clean-Behälter

Technische Daten

Leistung
  • 2.400 W
Druck
  • 8,0 bar
Einsatzbereit
  • Akustisches und optisches Signal
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • Bis zu 150 g/min
Dampfstoß
  • Ja
Kraftvoller Dampfstoß
  • 600 g
Frequenz
  • 50-60 Hz
Spannung
  • 220–240 V
Technologie
  • OptimalTEMP Technologie, ProVelocity Dampfeinheit

Sicherheit

Automatische Abschaltung
  • Ja
Ein-/Ausschalter
  • Ja
Sichere Transportverriegelung
  • Ja
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/PSG6064