PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation

Erstaunlich leicht und leistungsstark Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Die PerfectCare 7000 Series wurde für deinen Komfort entwickelt. Extrem leicht und einfach zu handhaben. Dennoch hohe Dampfleistung, um schnell hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.