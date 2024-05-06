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PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation

PSG7030/20

PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation

279,99 €
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Erstaunlich leicht und leistungsstark

Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Die PerfectCare 7000 Series wurde für deinen Komfort entwickelt. Extrem leicht und einfach zu handhaben. Dennoch hohe Dampfleistung, um schnell hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID PSG7030/20

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Schnelles Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß
  • Bis zu 120 g/min
Druck
  • Max. 8,0 bar
Leistung
  • Max. 2.100 W
Kraftvoller Dampfstoß
  • Bis zu 600 g
Spannung
  • 220–240 V

Allgemeine Daten

Material der Bügelsohle
  • SteamGlide Elite

Ursprungsland

Hergestellt in
  • Indonesien

Gewicht und Abmessungen

Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 31,5 x 31,5 x 47,5 cm

Technische Daten

Frequenz
  • 50-60 Hz

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparend*
  • 30 %

Entkalkung

Entkalkung und Reinigung
  • Easy De-Calc Plus
Calc-Clean-Erinnerung
  • Leuchtanzeige

Technologie

OptimalTEMP Technologie
  • Ja

Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht
  • 3,85 kg

Allgemeine Daten

Schlauchlänge
  • 1,7 m
Schlauchaufbewahrung
  • Fach
Länge des Netzkabels
  • 1,65 m
Kabelaufwicklung
  • Klettverschluss
Garantie
  • 2 Jahre weltweite Garantie

Einfache Bedienung

Aufheizdauer
  • 2 minute(s)
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1.800 nm
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
  • Ja
Bügelsohle
  • SteamGlide Elite
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Signal bei niedrigem Wasserstand
  • Ja
Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
  • Ja
Für Leitungswasser geeignet
  • Ja

Größe und Gewicht

Gewicht des Bügeleisens
  • 0,8 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
Produktabmessungen (B x H x L)
  • 24 x 27,5 x 42 cm
Gesamtgewicht mit Verpackung
  • 5,3 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Basisstation
  • 3,85 kg

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/PSG7030

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