PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation
PSG7030/20
PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation
Erstaunlich leicht und leistungsstark
Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.
Die PerfectCare 7000 Series wurde für deinen Komfort entwickelt. Extrem leicht und einfach zu handhaben. Dennoch hohe Dampfleistung, um schnell hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Schnelles Glätten
|Gleichmäßiger Dampfausstoß
|Druck
|Leistung
|Kraftvoller Dampfstoß
|Spannung
Allgemeine Daten
|Material der Bügelsohle
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
Technische Daten
|Frequenz
Umweltfreundliche Effizienz
|Energiesparend*
Entkalkung
|Entkalkung und Reinigung
|Calc-Clean-Erinnerung
Technologie
|OptimalTEMP Technologie
Gewicht und Abmessungen
|Produktgewicht
Allgemeine Daten
|Schlauchlänge
|Schlauchaufbewahrung
|Länge des Netzkabels
|Kabelaufwicklung
|Garantie
Einfache Bedienung
|Aufheizdauer
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
|Bügelsohle
|Abnehmbarer Wassertank
|Signal bei niedrigem Wasserstand
|Während des Gebrauchs jederzeit auffüllbar
|Für Leitungswasser geeignet
Größe und Gewicht
|Gewicht des Bügeleisens
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Gesamtgewicht mit Verpackung
|Gewicht des Bügeleisens mit Basisstation
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
7000 Series PerfectCare Dampfbügelstation
PSG7200_30
- Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
- Dauerdampf von bis zu 160 g/min und Dampfstoß von 600 g
7000 Series PerfectCare Dampfbügelstation
PSG7200_20
- Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
- Dauerdampf von bis zu 160 g/min und Dampfstoß von 600 g
7000 Series PerfectCare Dampfbügelstation
PSG7300_20
- Automatischer Dampf mit Bewegungserkennung per Sensor
- Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
7000 Series PerfectCare Dampfbügelstation
PSG7300_80
- Automatischer Dampf mit Bewegungserkennung per Sensor
- Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP