PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation
PSG7300/70
PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation
349,99 €
Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.
Die neue PerfectCare Series 7000 wurde für müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß entwickelt. Mit unserer Bewegungssensor-Technologie wird beim Bügeln leistungsstarker automatischer Dampf freigesetzt. Die OptimalTEMP Technologie garantiert, dass keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken entstehen.
ID PSG7300/70
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Design
|Farbe
Allgemeine Daten
|Aufheizdauer
|Bügelsohle
|Abnehmbarer Wassertank
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Vertikaldampf
|Garantie
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Länge des Netzkabels
|Länge des Schlauchkabels
|Verpackungsgewicht
|Gesamtgewicht mit Verpackung
Technische Daten
|Leistung
|Druck
|Einsatzbereit
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Kraftvoller Dampfstoß
|Frequenz
|Spannung
|Technologie
Sicherheit
|Automatische Abschaltung
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos