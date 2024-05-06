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PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation

PSG7300/70

PerfectCare 7000 Series Dampfbügelstation

349,99 €
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GC_2024_PSG7300_70_APS_1x1
GC_2024_PSG7300_70_FIM_Intelligent automatic steam_16x9
GC_2024_PSG7200_30_FIM_Soleplate SteamGlide Elite_16x9
GC_2024_PSG7300_70_RFT_1x1
GC_2024_PSG7300_70_D1_1x1
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GC_2024_PSG7300_70_MIP_Home_ID_16x9
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Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Die neue PerfectCare Series 7000 wurde für müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß entwickelt. Mit unserer Bewegungssensor-Technologie wird beim Bügeln leistungsstarker automatischer Dampf freigesetzt. Die OptimalTEMP Technologie garantiert, dass keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken entstehen.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID PSG7300/70

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Design

Farbe
  • Dunkelgrün
  • Met. Chalky Camel

Allgemeine Daten

Aufheizdauer
  • 2 Min.
Bügelsohle
  • SteamGlide Elite
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1,5 l
Vertikaldampf
  • Ja
Garantie
  • 2 Jahre

Ursprungsland

Hergestellt in
  • Indonesien

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L)
  • 24 x 28,8 x 44,4 cm
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 31 x 28,8 x 49 cm
Länge des Netzkabels
  • 1,65 m
Länge des Schlauchkabels
  • 1,7 m
Verpackungsgewicht
  • 4,55 kg
  • Gewicht des Bügeleisens mit Basisstation: 4,69 kg
Gesamtgewicht mit Verpackung
  • 6,4 kg

Technische Daten

Leistung
  • 3.120 W
Druck
  • 8,5 bar
Einsatzbereit
  • Leuchtanzeige
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • Bis zu 170 g/Min.
Kraftvoller Dampfstoß
  • 650 g
Frequenz
  • 50 bis 60 Hz
Spannung
  • 220 V bis 240 V
Technologie
  • OptimalTEMP

Sicherheit

Automatische Abschaltung
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/PSG7300