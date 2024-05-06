PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation
PSG8140/80
PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation
Unverbindliche Preisempfehlung 449,99 €
380,99 €
Dampfbügelstation mit ultraleichem Bügeleisen
Perfekte Bügelergebnisse – schnell und mühelos!
PerfectCare 8000 bietet ein ultraleichtes Bügeleisen für müheloses vertikales und horizontales Bügeln. Die Dampfmenge wird immer optimal angepasst.
ID PSG8140/80
Funktionen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series
PSG8200_80
- Bis zu 210 g/min Dauerdampf und Dampfstoß von 750 g
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
- Praktisches Design
PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series Textilpflege
PSG8200_70
- Bis zu 215 g/min Dauerdampf und Dampfstoß von 750 g für schnelleres Bügeln
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
- Praktisches Design
PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation
PSG8050_30
- Intelligenter autom. Dampfausstoß
- Garantiert keine Brandflecken*
- Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l
PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation
PSG8040_60
- Intelligenter Dampfausstoß
- Extrem hohe Dampfleistung
- SteamGlide Elite Bügelsohle
PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series
PSG8300_20
- Bis zu 210 g/min Dauerdampf und Dampfstoß von 850 g
- Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
- Intelligenter automatischer Dampfstoß mit Bewegungssensor