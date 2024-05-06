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PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation

PSG8140/80

PerfectCare 8000 Series Dampfbügelstation

Unverbindliche Preisempfehlung 449,99 €
380,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator
Standard Product Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator
Product in Use Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator
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Alternative Product Photograph Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator
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Product Detail Photograph Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator
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Main in-use photograph Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator PSG8140_80

Dampfbügelstation mit ultraleichem Bügeleisen

Perfekte Bügelergebnisse – schnell und mühelos!

PerfectCare 8000 bietet ein ultraleichtes Bügeleisen für müheloses vertikales und horizontales Bügeln. Die Dampfmenge wird immer optimal angepasst.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID PSG8140/80

Funktionen

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/PSG8140

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