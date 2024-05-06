Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard
STE3170/80
Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard
Unverbindliche Preisempfehlung 179,99 €
146,99 €
Einfaches, routiniertes Glätten
Kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse
Mit dem Philips Stand-Dampfglätter der Serie 3000 können Sie Ihre Kleidung dank des integrierten StyleBoards und des großen zugespitzten Dampfglätters schneller entknittern. Halten Sie Ihre Garderobe keimfrei* und verleihen Sie ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch.
ID STE3170/80
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Nachhaltigkeit
|PVC-freier Schlauch
|Verpackung
|Benutzerhandbuch
Design
|Farbe
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Aufheizdauer
|Material der Bügelsohle
|Entkalkung
|Abnehmbarer Wassertank
|Für Leitungswasser geeignet
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Extragroße Einfüllöffnung
|Variable Dampfeinstellungen
|Vertikaldampf
|Integrierter Netzstecker
|Silikon-Dampfschlauch
|Garantie
Gewicht und Abmessungen
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Länge des Netzkabels
|Länge des Schlauchkabels
|Stangenabmessungen (ausgefahren)
|Abmessungen der Bügelmatte
|Größe des Bügelbretts (B x H x L)
|Größe des Bezugs (B x H x L)
|Bügeloberfläche
|Dicke der Schaumschicht
|Gewicht des Dampfglätterkopfs
|Gewicht des Bügelbretts
|Verpackungsgewicht
|Gesamtgewicht mit Verpackung
Zubehörteile
|StyleBoard
|Bügelbrettbezug – obere Schicht
|Einfache Halterung für das Handstück
|Verstellbare Stangen
|MyEssence Duftkappe
|Bürste
|Handschuh
Technische Daten
|Leistung
|Einsatzbereit
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Spannung
Sicherheit
|Automatische Abschaltung
|Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos