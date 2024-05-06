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Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard

STE3170/80

Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard

Unverbindliche Preisempfehlung 179,99 €
146,99 €
STE3170 00 RFT RGB
STE3170 00 RFT RGB
STE3170 00 APS1 RGB
STE3170_00_APS3
STE3170_00_D5_RGB.tif
STE3170_00_PUP3
STE3170_00_PUP2
STE3170_00_PUP4_RGB

Einfaches, routiniertes Glätten

Kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse

Mit dem Philips Stand-Dampfglätter der Serie 3000 können Sie Ihre Kleidung dank des integrierten StyleBoards und des großen zugespitzten Dampfglätters schneller entknittern. Halten Sie Ihre Garderobe keimfrei* und verleihen Sie ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID STE3170/80

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Nachhaltigkeit

PVC-freier Schlauch
  • Ja
Verpackung
  • 100 % recyclingfähig
Benutzerhandbuch
  • 85 % recyceltes Papier

Design

Farbe
  • Schwarz

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Dampfglätter
Aufheizdauer
  • < 1 Minute
Material der Bügelsohle
  • Metall
Entkalkung
  • Entkalken und reinigen – Easy Rinse
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Für Leitungswasser geeignet
  • Ja
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 2 l
Extragroße Einfüllöffnung
  • Ja
Variable Dampfeinstellungen
  • 3 Bräunungsstufen
Vertikaldampf
  • Ja
Integrierter Netzstecker
  • Ja
Silikon-Dampfschlauch
  • Ja
Garantie
  • 2 Jahre weltweite Garantie

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L)
  • 32 x 172 x 31 cm
Länge des Netzkabels
  • 1,8 m
Länge des Schlauchkabels
  • 1,33 m
Stangenabmessungen (ausgefahren)
  • 101 cm
Abmessungen der Bügelmatte
  • 32,7 x 60,8 cm
Größe des Bügelbretts (B x H x L)
  • 32 x 5 x 60 cm
Größe des Bezugs (B x H x L)
  • 33 x 5 x 61 cm
Bügeloberfläche
  • 60 cm
Dicke der Schaumschicht
  • 5 mm
Gewicht des Dampfglätterkopfs
  • 0,43 kg
Gewicht des Bügelbretts
  • 0,6781 kg
Verpackungsgewicht
  • 4,23 kg
Gesamtgewicht mit Verpackung
  • 2,33 kg

Zubehörteile

StyleBoard
  • Vertikal und neigbar
Bügelbrettbezug – obere Schicht
  • 100 % Baumwolle
Einfache Halterung für das Handstück
  • Ja
Verstellbare Stangen
  • Ja
MyEssence Duftkappe
  • Ja
Bürste
  • Ja
Handschuh
  • Ja

Technische Daten

Leistung
  • 2.000 W
Einsatzbereit
  • < 1 Minute
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • 40 g/min
Spannung
  • 220–240 V

Sicherheit

Automatische Abschaltung
  • Ja
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen
  • Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/STE3170