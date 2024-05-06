Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard

Einfaches, routiniertes Glätten Kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse

Mit dem Philips Stand-Dampfglätter der Serie 3000 können Sie Ihre Kleidung dank des integrierten StyleBoards und des großen zugespitzten Dampfglätters schneller entknittern. Halten Sie Ihre Garderobe keimfrei* und verleihen Sie ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch.