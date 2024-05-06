3000 Series Steamer
STH3010/30
3000 Series Steamer
Unverbindliche Preisempfehlung 49,99 €
38,99 €
Faltenfreie Kleidung, immer & überall
Kompakt und einklappbar für einfaches Glätten zuhause und unterwegs
Der Philips 3000 Series Steamer ist dein Must-Have, wenn du nach einer kompakten und praktischen Lösung zum Auffrischen und Glätten deiner Kleidung suchst. Mit seinem einklappbaren Design ist der Dampfglätter der ideale Travel Buddy und passt in jedes Handgepäck.
ID STH3010/30
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Nachhaltigkeit
|Verpackung
Nachhaltigkeit
|Verpackung
Design
|Farbe
Ursprungsland
|Hergestellt in
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Aufheizdauer
|Klappbar
|Leuchtanzeige
|Bügelsohle
|Abnehmbarer Wassertank
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Variable Dampfeinstellungen
|Vertikaldampf
|Garantie
|Garantiert keine Brandflecken
Bedienkomfort
|Kabellänge
|Abnehmbarer Wassertank
|Klappbar
|Wasserbehälter
|Dampfanzeige
|Ein-/Ausschalter
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Verpackungsgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Zubehörteile
|Aufbewahrungstasche
Technische Daten
|Leistung
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Spannung
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
3000 Series Steamer
STH3020_10
- Kompakt und einklappbar
- 1.000 W, bis zu 20 g/Min. Dauerdampf
- 1.000 W, bis zu 20 g/min
3000 Series Steamer
STH3000_20
- Kompakt und einklappbar
- In ca. 30 Sekunden einsatzbereit
- 1.000 W, bis zu 20 g/min
3000 Series Steamer
STH3020_70
- Kompakt und einklappbar
- 1.000 W, bis zu 20 g/Min. Dauerdampf
- 1.000 W, bis zu 20 g/min