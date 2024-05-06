Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Für mehr zu Hause

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktKundenserviceAngeboteAnmelden & SparenUnsere TopsellerFür mehr zu HauseErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)

3000 Series Steamer

STH3010/30

3000 Series Steamer

Unverbindliche Preisempfehlung 49,99 €
38,99 €
Garment Care Simba Handheld-Steamer Standard Product Photo (PPL) STH3010_70 (Purple color) V0.jpg. RGB
Garment Care Simba Handheld-Steamer Standard Product Photo (PPL) STH3010_70 (Purple color) V0.jpg. RGB
Garment Care Simba Handheld-Steamer Alternative Product Photograph (PPL) STH3010_70 (Purple color) V0.jpg. RGB
GC_2024_STH3010_30_PAP*_de_DE
Garment Care Simba Handheld-Steamer Main in-use photograph (PPL) STH3010_70 (Purple color) V0.jpg. RGB
Garment Care Simba Handheld-Steamer Product In Use Photo (PPL) STH3010_70 (Purple color) V0.jpg. RGB
Garment Care Simba Handheld-Steamer Feature image (PPL) STH3010_70 (Purple color) V0.tif. RGB.16x9
Garment Care Simba Handheld-Steamer Feature image (PPL) STH3010_70 (Purple color) V0.tif. RGB.Uncropped
Garment Care Simba Handheld-Steamer Feature image (PPL) STH3010_70 (Purple color) V0.tif. RGB
GC_2024_STH3010_30_PAP*_de_DE
GC_2024_STH3010_30_PAP*_de_DE

Faltenfreie Kleidung, immer & überall

Kompakt und einklappbar für einfaches Glätten zuhause und unterwegs

Der Philips 3000 Series Steamer ist dein Must-Have, wenn du nach einer kompakten und praktischen Lösung zum Auffrischen und Glätten deiner Kleidung suchst. Mit seinem einklappbaren Design ist der Dampfglätter der ideale Travel Buddy und passt in jedes Handgepäck.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID STH3010/30

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • 100 % recyceltes Papier

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • 100 % recyceltes Papier

Design

Farbe
  • Violett

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Tragbarer Dampfglätter
Aufheizdauer
  • 30 Sekunden
Klappbar
  • Ja
Leuchtanzeige
  • Ja
Bügelsohle
  • Kunststoff
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 100 ml
Variable Dampfeinstellungen
  • 1 Stufe
Vertikaldampf
  • Ja
Garantie
  • 2 Jahre
Garantiert keine Brandflecken
  • Ja

Bedienkomfort

Kabellänge
  • 2 m
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Klappbar
  • Ja
Wasserbehälter
  • 100 ml
Dampfanzeige
  • Ja
Ein-/Ausschalter
  • Ja

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 20,5 cm
Produktbreite
  • 9,5 cm
Produkthöhe
  • 17 cm
Verpackungsgewicht
  • 630 g
Verpackungslänge
  • 22 cm
Verpackungsbreite
  • 10 cm
Verpackungshöhe
  • 12 cm
Verpackungsgewicht
  • 790 g

Zubehörteile

Aufbewahrungstasche
  • Ja

Technische Daten

Leistung
  • 1.000 W
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • 20 g/Min.
Spannung
  • 220 V

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/STH3010

Ähnliche Produkte

Alle anzeigen
3000 Series Steamer

3000 Series Steamer

STH3020_10

  • Kompakt und einklappbar
  • 1.000 W, bis zu 20 g/Min. Dauerdampf
  • 1.000 W, bis zu 20 g/min
Unverbindliche Preisempfehlung 59,99 €
42,99 €
3000 Series Steamer

3000 Series Steamer

STH3000_20

  • Kompakt und einklappbar
  • In ca. 30 Sekunden einsatzbereit
  • 1.000 W, bis zu 20 g/min
Unverbindliche Preisempfehlung 44,99 €
32,50 €
3000 Series Steamer

3000 Series Steamer

STH3020_70

  • Kompakt und einklappbar
  • 1.000 W, bis zu 20 g/Min. Dauerdampf
  • 1.000 W, bis zu 20 g/min
Unverbindliche Preisempfehlung 59,99 €
48,59 €