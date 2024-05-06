5000 Series Steamer

Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style Dein Kleiderschrank wird mit Philips noch cooler

Du hast dir dein Outfit ausgesucht, aber keine Zeit zum Bügeln? Kein Problem, wir helfen dir! Vergiss klobige Bügeleisen und nutze lieber den Philips Steamer 5000 Series. In nur 35 Sekunden einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen. Garantiert keine Brandflecken mit ultimativem Fashion-Flair!