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5000 Series Steamer

STH5020/20

5000 Series Steamer

Unverbindliche Preisempfehlung 69,99 €
55,99 €
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STH5020_20
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Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style

Dein Kleiderschrank wird mit Philips noch cooler

Du hast dir dein Outfit ausgesucht, aber keine Zeit zum Bügeln? Kein Problem, wir helfen dir! Vergiss klobige Bügeleisen und nutze lieber den Philips Steamer 5000 Series. In nur 35 Sekunden einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen. Garantiert keine Brandflecken mit ultimativem Fashion-Flair!

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID STH5020/20

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Nachhaltigkeit

Verpackung
  • 100 % recyceltes Papier
Produkt
  • Aus 50 % recyceltem Kunststoff

Design

Farbe
  • Hellblau

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Tragbarer Dampfglätter
Aufheizdauer
  • 35 Sekunden
Klappbar
  • Neigbarer Kopf
Material der Bügelsohle
  • Metall
Bügelsohle
  • Metall
Entkalkung
  • Nein
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 120 ml
Variable Dampfeinstellungen
  • 2 Einstellungen: Eco und Max
Vertikaldampf
  • Ja
Horizontaldampf
  • Ja
Garantiert keine Brandflecken
  • Ja

Service

2 Jahre Garantie
  • Ja

Bedienkomfort

Kabellänge
  • 2 m
Abnehmbarer Wassertank
  • Ja
Klappbar
  • Neigbarer Kopf
Wasserbehälter
  • 120 ml
Dampfanzeige
  • Ja
Ein-/Ausschalter
  • Ja

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 31,7 cm
Produktbreite
  • 9,7 cm
Produkthöhe
  • 8,6 cm
Verpackungsgewicht
  • 800 g
Verpackungslänge
  • 33,2 cm
Verpackungsbreite
  • 11 cm
Verpackungshöhe
  • 9,5 cm
Verpackungsgewicht
  • 909 g

Zubehörteile

2-in-1 Handschuh & Tasche
  • Ja

Technische Daten

Leistung
  • 1.400 W
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • 24 g/Min.
Spannung
  • 220–240 V

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/STH5020

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