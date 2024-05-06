5000 Series Steamer
STH5020/20
5000 Series Steamer
Unverbindliche Preisempfehlung 69,99 €
55,99 €
Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
Dein Kleiderschrank wird mit Philips noch cooler
Du hast dir dein Outfit ausgesucht, aber keine Zeit zum Bügeln? Kein Problem, wir helfen dir! Vergiss klobige Bügeleisen und nutze lieber den Philips Steamer 5000 Series. In nur 35 Sekunden einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen. Garantiert keine Brandflecken mit ultimativem Fashion-Flair!
ID STH5020/20
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Nachhaltigkeit
|Verpackung
|Produkt
Design
|Farbe
Ursprungsland
|Hergestellt in
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Aufheizdauer
|Klappbar
|Material der Bügelsohle
|Bügelsohle
|Entkalkung
|Abnehmbarer Wassertank
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Variable Dampfeinstellungen
|Vertikaldampf
|Horizontaldampf
|Garantiert keine Brandflecken
Service
|2 Jahre Garantie
Bedienkomfort
|Kabellänge
|Abnehmbarer Wassertank
|Klappbar
|Wasserbehälter
|Dampfanzeige
|Ein-/Ausschalter
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Verpackungsgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Zubehörteile
|2-in-1 Handschuh & Tasche
Technische Daten
|Leistung
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Spannung
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
5000 Series Steamer
STH5030_80
- Ideal für empfindliche Kleidungsstücke und knifflige Falten
- Elegantes und schlankes Design – einfach zu bedienen
- Ideal für unterwegs und einfach zu verstauen
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- Elegantes und schlankes Design – einfach zu bedienen
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- Ideal für empfindliche Kleidungsstücke und knifflige Falten
- Elegantes und schlankes Design – einfach zu bedienen
- Ideal für unterwegs und einfach zu verstauen