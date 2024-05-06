9000 Series Beutelloser Staubsauger
XB9154/09
9000 Series Beutelloser Staubsauger
Unverbindliche Preisempfehlung 429,99 €
309,99 €
Höchste Saugleistung* mit PowerCyclone 10
NanoClean Technologie für minimale Staubbelastung
Der beutellose Philips Staubsauger 9000 Series ist unser Staubsauger mit der besten Leistung. Moderne Technologien wurden entwickelt, um jede Art von Boden zu bewältigen. Genieße ultimative Reinigungsleistung mit PowerCyclone 10 und TriActive Ultra Düse.
ID XB9154/09
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Kompatibilität
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Farbe
|Produkttyp
|Geräuschpegel (Standard)
|Staubaufnahmekapazität
|Garantie
|Aktionsradius
|Eingangsleistung (IEC)
|Eingangsleistung (max.)
|Motorfilter
|Abluftfilter
|Rohranschluss
|Tragegriff
|Leistungsregelung
|Rohrtyp
|Radtyp
|Zubehörhalterung
|Standposition
|Technologie
|Kabellänge
Nachhaltigkeit
|Benutzerhandbuch
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
|Produktgewicht
Ursprungsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Spannung
|Frequenz
Zubehörteile
|Standarddüse
|Enthaltene Zubehörteile
|Zusätzliche Düsen
Funktionen
|Einfaches Entleersystem
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos