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9000 Series Beutelloser Staubsauger

XB9154/09

9000 Series Beutelloser Staubsauger

Unverbindliche Preisempfehlung 429,99 €
309,99 €
Standard Product Photo Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Standard Product Photo Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Alternative Product Photograph Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Alternative Product Photograph Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Product Detail Photograph Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Product in Use Photo Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09

Höchste Saugleistung* mit PowerCyclone 10

NanoClean Technologie für minimale Staubbelastung

Der beutellose Philips Staubsauger 9000 Series ist unser Staubsauger mit der besten Leistung. Moderne Technologien wurden entwickelt, um jede Art von Boden zu bewältigen. Genieße ultimative Reinigungsleistung mit PowerCyclone 10 und TriActive Ultra Düse.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID XB9154/09

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Kompatibilität

Passendes Zubehör 2
  • CP1161 Einlassfilter
Passendes Zubehör 3
  • CP1160 Abluftfilter

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Farbe
  • Schwarz
Produkttyp
  • Beutelloser Staubsauger
Geräuschpegel (Standard)
  • 67–77 dB
Staubaufnahmekapazität
  • 2,2 l
Garantie
  • 2 Jahre
Aktionsradius
  • 11 m
Eingangsleistung (IEC)
  • 899 W
Eingangsleistung (max.)
  • 900 W
Motorfilter
  • Langlebiger abwaschbarer Filter
Abluftfilter
  • HEPA: Filterung von > 99,99 %
Rohranschluss
  • SmartLock
Tragegriff
  • Vorder- und Oberseite
Leistungsregelung
  • Fernbedienung auf ErgoGrip
Rohrtyp
  • 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
Radtyp
  • Gummi
Zubehörhalterung
  • Für das Handstück
Standposition
  • Vertikal und horizontal
Technologie
  • PowerCyclone 10
Kabellänge
  • 8 m

Nachhaltigkeit

Benutzerhandbuch
  • 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 500 mm
Produktbreite
  • 300 mm
Produkthöhe
  • 300 mm
Verpackungslänge
  • 600 mm
Verpackungsbreite
  • 400 mm
Verpackungshöhe
  • 350 mm
Verpackungsgewicht
  • 11,13 kg
Produktgewicht
  • 6,13 kg

Ursprungsland

Hergestellt in
  • Türkei

Technische Daten

Spannung
  • 230 V
Frequenz
  • 50–60 Hz

Zubehörteile

Standarddüse
  • TriActive Ultra Düse
Enthaltene Zubehörteile
  • Integrierte Bürste, Fugendüse, kleine Düse
Zusätzliche Düsen
  • SuperTurbo Saugbürste

Funktionen

Einfaches Entleersystem
  • NanoClean-Technologie

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XB9154