HomeRun 2000 Series 2. Generation Saug- & Wischroboter
XU2100/15
HomeRun 2000 Series 2. Generation Saug- & Wischroboter
Unverbindliche Preisempfehlung 399,99 €
250,99 €
Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
Tägliche mühelose Reinigung nass und trocken.
Profitiere von einer mühelosen Reinigung, denn unser Roboter saugt und wischt mit doppelter Saugleistung¹. Die elegante Absaugstation muss nur alle 70 Tage² geleert werden. So reinigst du dein Zuhause individuell auf fortschrittlichem Niveau.
ID XU2100/15
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Gewicht und Abmessungen
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
|Stationslänge
|Stationsbreite
|Stationshöhe
|Gewicht der Station
|Länge des Roboters
|Breite des Roboters
|Höhe des Roboters
|Gewicht des Roboters
Sicherheitsfunktion
|Sicherheitszertifizierung
|Automatische Abschaltung
|Kindersicherung
Station
|Automatische Absaugfunktion
|Wischreinigungsfunktion
|Trockenwischfunktion
|Automatisches Nachfüllen des Roboters
|Automatische Sammlung von Schmutzwasser
|Fassungsvermögen des Staubbeutels (in der Station)
|Typ des Staubbeutels
|Kabellänge
|Ladestation
Nachhaltigkeit
|Kurzanleitung
|Benutzerhandbuch
Kompatibilität
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
|Zubehörteile 1
|Zubehörteile 2
|Zubehörteile 3
|Zubehörteile enthalten 4
|Zubehörteile enthalten 5
|Zubehörteile enthalten 6
|Zubehörteile enthalten 7
|Zubehörteile enthalten 8
|Zubehörteile enthalten 9
App
|Name der App
|Betriebssystem
|Anleitungsvideos
|Schnellvermessungsfunktion
|Vermessung mehrerer Etagen
|Zu reinigende Räume auswählen
|Reinigungsmodus je Raum auswählen
|Raum-Reinigungssequenz auswählen
|Reinigungsmodi
|Saugleistung (Stufen)
|Wischfeuchtigkeit (Stufen)
|Eingeschränkte Zonen
|Reinigt, während Sie unterwegs sind
|Warnmeldungen und Benachrichtigungen in der App
|Reinigungsbericht und -verlauf
|Wartungsdashboard
|Geplante Reinigung
|Kundendienst kontaktieren
|Automatische Updates
|App-Verfügbarkeit
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Farbe
|Funktionen
|Produkttyp
|Nassreinigungsfunktion
|Teppich-Funktion
|Art der Kehrwalze
|Anhebbare Kehrwalze
|Filtertyp
|Haarentwirrung
|Anzahl der Seitenbürsten
|Wischtechnologie
|Anhebbares Wischtuch
|Kann mit Reinigungsmitteln verwendet werden
|Art der Navigation
|Erkennung kleiner Hindernisse
|Funktion zur Überquerung von Hindernissen
|Schmutzerkennung
|Automatische Teppicherkennung
|Internet-Konnektivität
|WLAN-Reichweite
|Smart-Home-Kompatibilität
|Fassungsvermögen Frischwasserbehälter (im Roboter)
|Fassungsvermögen Staubbehälter (im Roboter)
|Integrierter Ein-/Ausschalter
|Betriebsanzeige
|Geräuschpegel (Standard)
|Automatische Wiederaufladefunktion
|Batterie-/Akkulaufzeit
|Ladedauer
|Akkukapazität
|Herausnehmbarer Akku
|Zertifizierungen
|Saugleistung
|Akkubetrieb
|Akkutyp
|Spannung
|Frequenz
|Garantie
|EU-Konformitätserklärung
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
|Stromverbrauch im Standby-Modus
|Anzahl im Paket
|Sensor zur Teppicherkennung
|Fallschutzsensoren zur Erkennung von Kanten
|Suchvorrichtung für Station
|Sensor für leeren Wasserbehälter
|Sensor für vollen Staubbeutel
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos