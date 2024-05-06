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HomeRun 2000 Series 2. Generation Saug- & Wischroboter

XU2100/15

HomeRun 2000 Series 2. Generation Saug- & Wischroboter

Unverbindliche Preisempfehlung 399,99 €
250,99 €
PAP_XU2100_10_Robot_Station_App_1x1_SRGB
PAP_XU2100_10_Robot_Station_App_1x1_SRGB
PUP_XU2100_15_Environment_1x1_SRGB
PUP_XU2000_15_Motor_Carpet_1x1_SRGB
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PIM_XU2100_25_EU9_ROW_16x9_SRGB

Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden

Tägliche mühelose Reinigung nass und trocken.

Profitiere von einer mühelosen Reinigung, denn unser Roboter saugt und wischt mit doppelter Saugleistung¹. Die elegante Absaugstation muss nur alle 70 Tage² geleert werden. So reinigst du dein Zuhause individuell auf fortschrittlichem Niveau.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID XU2100/15

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Verpackungslänge
  • 39,7 cm
Verpackungsbreite
  • 35,2 cm
Verpackungshöhe
  • 40,3 cm
Verpackungsgewicht
  • 14,2 kg
Stationslänge
  • 26
Stationsbreite
  • 17,2 cm
Stationshöhe
  • 29,1 cm
Gewicht der Station
  • 3 kg
Länge des Roboters
  • 34,5 cm
Breite des Roboters
  • 34,5 cm
Höhe des Roboters
  • 9,7 cm
Gewicht des Roboters
  • 3,1 kg

Sicherheitsfunktion

Sicherheitszertifizierung
  • Ja
Automatische Abschaltung
  • Ja
Kindersicherung
  • Ja

Station

Automatische Absaugfunktion
  • Ja
Wischreinigungsfunktion
  • Nein
Trockenwischfunktion
  • Nein
Automatisches Nachfüllen des Roboters
  • Nein
Automatische Sammlung von Schmutzwasser
  • Nein
Fassungsvermögen des Staubbeutels (in der Station)
  • 3,0 Liter
Typ des Staubbeutels
  • Anti-Allergy s-bag
Kabellänge
  • 1,5 m
Ladestation
  • Ja

Nachhaltigkeit

Kurzanleitung
  • Ja, gedruckt
Benutzerhandbuch
  • Digital

Kompatibilität

Passendes Zubehör 1
  • FC8022/04
Passendes Zubehör 2
  • XV1433/00
Passendes Zubehör 3
  • XV1430/00
Zubehörteile 1
  • 2 x waschbare Wischtücher
Zubehörteile 2
  • 1 x waschbarer Filter
Zubehörteile 3
  • 1 x Kehrwalze
Zubehörteile enthalten 4
  • 1 x Seitenbürste
Zubehörteile enthalten 5
  • 1 x Unterlage
Zubehörteile enthalten 6
  • 1 x Netzkabel
Zubehörteile enthalten 7
  • 1 x Bürstenzubehör
Zubehörteile enthalten 8
  • 1 x Absaugstation
Zubehörteile enthalten 9
  • 2 x s-bags

App

Name der App
  • Philips HomeRun
Betriebssystem
  • Android 6 und höher; iOS 11 und höher
Anleitungsvideos
  • Ja
Schnellvermessungsfunktion
  • Ja
Vermessung mehrerer Etagen
  • Ja, bis zu 5 Karten speichern
Zu reinigende Räume auswählen
  • Ja
Reinigungsmodus je Raum auswählen
  • Ja
Raum-Reinigungssequenz auswählen
  • Ja
Reinigungsmodi
  • Trocken und nass, nur trocken, ein Wischzug, erst saugen, dann wischen
Saugleistung (Stufen)
  • 4
Wischfeuchtigkeit (Stufen)
  • 3
Eingeschränkte Zonen
  • Virtuelle Wand, verbotener Bereich, kein Wischbereich, kein Kletterbereich
Reinigt, während Sie unterwegs sind
  • Ja
Warnmeldungen und Benachrichtigungen in der App
  • Ja
Reinigungsbericht und -verlauf
  • Ja
Wartungsdashboard
  • Ja
Geplante Reinigung
  • Ja
Kundendienst kontaktieren
  • Ja
Automatische Updates
  • Ja
App-Verfügbarkeit
  • Nur in dem Land verfügbar, in dem der Roboter gekauft wurde, und wenn der App Store auf das Land eingestellt ist, in dem er gekauft wurde

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • ABS-Kunststoff
Farbe
  • Dunkelblau
Funktionen
  • Saugen und Wischen in einem Durchgang
Produkttyp
  • Saugroboter
Nassreinigungsfunktion
  • Ja
Teppich-Funktion
  • Ja
Art der Kehrwalze
  • Gummibürste mit Borsten
Anhebbare Kehrwalze
  • Nein
Filtertyp
  • Abwaschbar, EPA 11
Haarentwirrung
  • Nein
Anzahl der Seitenbürsten
  • 1
Wischtechnologie
  • Passives Wischtuch
Anhebbares Wischtuch
  • Nein
Kann mit Reinigungsmitteln verwendet werden
  • Nein
Art der Navigation
  • LDS
Erkennung kleiner Hindernisse
  • Nein
Funktion zur Überquerung von Hindernissen
  • Bis zu 17 mm
Schmutzerkennung
  • Nein
Automatische Teppicherkennung
  • Nein, erstelle Bereiche, in denen nicht gewischt werden soll, in der App
Internet-Konnektivität
  • Verbindung über WLAN, Dualband
WLAN-Reichweite
  • 2,4 GHz und 5 GHz
Smart-Home-Kompatibilität
  • Ja, grundlegende Steuerung über Alexa und Google
Fassungsvermögen Frischwasserbehälter (im Roboter)
  • 300 ml
Fassungsvermögen Staubbehälter (im Roboter)
  • 380 ml
Integrierter Ein-/Ausschalter
  • Ja
Betriebsanzeige
  • Ja
Geräuschpegel (Standard)
  • ≤ 68 dB
Automatische Wiederaufladefunktion
  • Ja. Wird aufgeladen, wenn der Akku leer ist, und setzt die Reinigung nach dem Ladevorgang dort fort, wo er aufgehört hat
Batterie-/Akkulaufzeit
  • Bis zu 120 Minuten
Ladedauer
  • Max. 5,5 Stunden
Akkukapazität
  • 2.600 mAh
Herausnehmbarer Akku
  • Ja
Zertifizierungen
  • CB
Saugleistung
  • 6000 Pa
Akkubetrieb
  • Ja
Akkutyp
  • Lithium-Ionen
Spannung
  • 14,4 V
Frequenz
  • 50/60
Garantie
  • 2 Jahre
EU-Konformitätserklärung
  • Ja
Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 680 W
Stromverbrauch im Standby-Modus
  • 112 mA
Anzahl im Paket
  • 1
Sensor zur Teppicherkennung
  • Nein
Fallschutzsensoren zur Erkennung von Kanten
  • Ja
Suchvorrichtung für Station
  • Ja, Infrarotsignal-Empfänger und -Sender
Sensor für leeren Wasserbehälter
  • Nein
Sensor für vollen Staubbeutel
  • Ja

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XU2100