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XV1210/01 – Ersatzfilter Ersatzfilter
XV1210/01
XV1210/01 – Ersatzfilter Ersatzfilter
14,99 €
Ersatzfilter-Set für beutellose Staubsauger 1000 Series*
Original-Ersatzfilter von Philips
Das Ersatzfilter-Set ist mit den beutellosen Staubsaugern 1000 Series* kompatibel. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden sollten.
ID XV1210/01
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Kompatibilität
|Enthaltene Zubehörteile 1
|Enthaltene Zubehörteile 2
|Zubehörteile 3
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Kompatibel mit
Ursprungsland
|Hergestellt in
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos