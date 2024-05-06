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XV1210/01 – Ersatzfilter Ersatzfilter

XV1210/01

XV1210/01 – Ersatzfilter Ersatzfilter

14,99 €
FC_2024_XV1210_01_EU9_ROW_PIM_1x1
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Ersatzfilter-Set für beutellose Staubsauger 1000 Series*

Original-Ersatzfilter von Philips

Das Ersatzfilter-Set ist mit den beutellosen Staubsaugern 1000 Series* kompatibel. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden sollten.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID XV1210/01

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Kompatibilität

Enthaltene Zubehörteile 1
  • 1 abwaschbarer Motorfilter
Enthaltene Zubehörteile 2
  • 1 x abwaschbare Schaumstoffeinlage
Zubehörteile 3
  • 1 x HEPA-Abluftfilter

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Ersatzfilterset
Kompatibel mit
  • 1000 Series Beutelloser Staubsauger – XB1111, XB1112, XB1142, XB1012, XB1042

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XV1210