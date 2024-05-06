Philips HomeRun 9000 Series Ersatzteil-Kit
XV1492/10
Philips HomeRun 9000 Series Ersatzteil-Kit
20,99 €
Original-Ersatzset für HomeRun 9000 Series
3-in-1-Wartungskit
Alles, was du für die regelmäßige Wartung deines HomeRun 9000 Series Saug-Wischroboters benötigst. Dieses Original-Ersatzset enthält 1 Kehrwalze, 1 Seitenbürste und 2 Filter.
ID XV1492/10
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Technische Daten
|Anzahl im Paket
|Akkubetrieb
Ursprungsland
|Hergestellt in
Kompatibilität
|Zubehörteil 1
|Zubehörteil 2
|Zubehörteile 3
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
|Kompatibel mit
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Hauptmaterial
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos