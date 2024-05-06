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Zubehör für Akku-Staubsauger Mikrofaserpads

XV1700/01

Zubehör für Akku-Staubsauger Mikrofaserpads

24,99 €
PIM XV1700_01_ROW_2
PIM XV1700_01_ROW_2
Standard Product Photo Philips XV1700_01 Accessory
Feature Image Washable microfiber pads 2pcs

Glänzende, saubere Böden dank Wasser

Mikrofaserpads für optimale Feuchtigkeitskontrolle

Mikrofaserpads entfernen effektiv Schmutz und Flecken. Kompatibel mit allen folgenden kabellosen Philips Staubsaugern mit Aqua Funktion: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID XV1700/01

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 131
Produktbreite
  • 280
Produkthöhe
  • 3
Produktgewicht
  • 0,122
Verpackungslänge
  • 30
Verpackungsbreite
  • 265
Verpackungshöhe
  • 280
Verpackungsgewicht
  • 0,189

Kompatibilität

Enthaltene Zubehörteile 1
  • 2 x normale Mikrofaserteile
Enthaltene Zubehörteile 2
  • 2 x weiche Mikrofaserteile

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Mikrofaserpads
Kompatibel mit
  • FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XV1700