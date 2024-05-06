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Zubehör für Akku-Staubsauger Mikrofaserpads
XV1700/01
Zubehör für Akku-Staubsauger Mikrofaserpads
24,99 €
Glänzende, saubere Böden dank Wasser
Mikrofaserpads für optimale Feuchtigkeitskontrolle
Mikrofaserpads entfernen effektiv Schmutz und Flecken. Kompatibel mit allen folgenden kabellosen Philips Staubsaugern mit Aqua Funktion: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
ID XV1700/01
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Kompatibilität
|Enthaltene Zubehörteile 1
|Enthaltene Zubehörteile 2
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Kompatibel mit
Ursprungsland
|Hergestellt in
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos