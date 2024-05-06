Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzfilter
XV1791/01
Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzfilter
19,99 €
Ersatzfilter
Original-Ersatzfilter für kabellosen AquaTrio
Ersatzfilterset, kompatibel mit dem kabellosen Philips AquaTrio Nass- und Trockenstaubsauger 9000 Series. Im Set ist das komplette Filtergehäuse einschließlich oberer und unterer Abdeckung und abwaschbarem Schaumstofffilter enthalten. Empfohlener Austausch alle 6 Monate.
ID XV1791/01
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Inhalt
|Filtergehäuseabdeckungen
|Abwaschbarer Schaumstofffilter
Allgemeine Daten
|Geeignet für
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos