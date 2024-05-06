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Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzfilter

XV1791/01

Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzfilter

19,99 €
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Ersatzfilter

Original-Ersatzfilter für kabellosen AquaTrio

Ersatzfilterset, kompatibel mit dem kabellosen Philips AquaTrio Nass- und Trockenstaubsauger 9000 Series. Im Set ist das komplette Filtergehäuse einschließlich oberer und unterer Abdeckung und abwaschbarem Schaumstofffilter enthalten. Empfohlener Austausch alle 6 Monate.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID XV1791/01

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Inhalt

Filtergehäuseabdeckungen
  • 1 obere Abdeckung und 1 untere Abdeckung
Abwaschbarer Schaumstofffilter
  • 1 Schaumstofffilter

Allgemeine Daten

Geeignet für
  • XW9383, XW9385, XW9382, XW9384, XW9463 und XW9465

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XV1791