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Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzbürsten

XV1793/01

Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzbürsten

39,99 €
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Ersatzbürsten

Original-Ersatzbürste für AquaTrio kabellos

Ersatzbürsten-Set, kompatibel mit den kabellosen Philips AquaTrio Nass- und Trockensaugern. Im Set sind zwei ultraweichen Power-Bürsten aus Mikrofaser enthalten. Empfohlener Austausch alle 6 Monate.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID XV1793/01

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Inhalt

Ersatzbürsten
  • 2 Bürsten

Allgemeine Daten

Geeignet für
  • XW7110, XW9382, XW9383, XW9385

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XV1793