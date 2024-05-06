Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzbürsten
XV1793/01
Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzbürsten
39,99 €
Ersatzbürsten
Original-Ersatzbürste für AquaTrio kabellos
Ersatzbürsten-Set, kompatibel mit den kabellosen Philips AquaTrio Nass- und Trockensaugern. Im Set sind zwei ultraweichen Power-Bürsten aus Mikrofaser enthalten. Empfohlener Austausch alle 6 Monate.
ID XV1793/01
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Inhalt
|Ersatzbürsten
Allgemeine Daten
|Geeignet für
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos