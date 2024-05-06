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Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack

XV1882/20

Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack

Unverbindliche Preisempfehlung 54,99 €
36,99 €
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FC_2025_XV1882_20_Product Detail Photograph (D1-PIM)_Maße Ersatzpad
FC_2025_XV1882_20_Product Detail Photograph (D2-PIM)_Ersatzpad mit Verpackung
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Mühelose Reinigung mit waschbaren, wiederverwendbaren Pads

Perfektioniere deine Reinigung – für OneUp entwickelt

Die Reinigungspads von Philips OneUp bieten kraftvolle Bodenreinigung. Effizient entwickelt, halten diese wiederverwendbaren Pads bis zu 6 Monate – perfekt für nachhaltiges Putzen. Halte deine Böden makellos sauber und reduziere dabei Abfall.

ID XV1882/20

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Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos