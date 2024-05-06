Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack
XV1882/20
Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack
Unverbindliche Preisempfehlung 54,99 €
36,99 €
Mühelose Reinigung mit waschbaren, wiederverwendbaren Pads
Perfektioniere deine Reinigung – für OneUp entwickelt
Die Reinigungspads von Philips OneUp bieten kraftvolle Bodenreinigung. Effizient entwickelt, halten diese wiederverwendbaren Pads bis zu 6 Monate – perfekt für nachhaltiges Putzen. Halte deine Böden makellos sauber und reduziere dabei Abfall.
ID XV1882/20
Funktionen
Spezifikationen
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos