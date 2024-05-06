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Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger 2er-Pack Nachfüllung

XV1892/02

Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger 2er-Pack Nachfüllung

Unverbindliche Preisempfehlung 29,99 €
21,99 €
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FC_2025_XV1892_01_Product Detail Photograph (D1-PIM)_Hochkonzentrierter Bodenreiniger mit Verpackung
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Ultra-konzentrierter Bodenreiniger – 2er-Pack Nachfüllung

Perfektioniere deine Reinigung – für OneUp entwickelt

Entwickelt für perfekte Zusammenarbeit mit deinem Philips OneUp – jede Nachfüllung garantiert kraftvolle, streifenfreie Reinigung für bis zu 40 Anwendungen. Sicher für alle Bodentypen – mit einfacher Ein-Knopf-Dosierung und einer Formel, die sanft zu deinem Zuhause und dem Planeten ist.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID XV1892/02

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht (inkl. Verpackung)
  • 0,16 kg
Fassungsvermögen der Kartusche
  • 40 ml
Abmessungen der Kartusche (L x B x H)
  • 3 x 3 x 8 cm
Anzahl der enthaltenen Kartuschen
  • 2
Gewicht mit Inhalt
  • 0,1 kg

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XV1892