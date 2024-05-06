Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger 2er-Pack Nachfüllung
XV1892/02
Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger 2er-Pack Nachfüllung
Unverbindliche Preisempfehlung 29,99 €
21,99 €
Ultra-konzentrierter Bodenreiniger – 2er-Pack Nachfüllung
Perfektioniere deine Reinigung – für OneUp entwickelt
Entwickelt für perfekte Zusammenarbeit mit deinem Philips OneUp – jede Nachfüllung garantiert kraftvolle, streifenfreie Reinigung für bis zu 40 Anwendungen. Sicher für alle Bodentypen – mit einfacher Ein-Knopf-Dosierung und einer Formel, die sanft zu deinem Zuhause und dem Planeten ist.
ID XV1892/02
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (inkl. Verpackung)
|Fassungsvermögen der Kartusche
|Abmessungen der Kartusche (L x B x H)
|Anzahl der enthaltenen Kartuschen
|Gewicht mit Inhalt
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos