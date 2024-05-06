Philips OneUp Elektrischer Mopp 3000 Series
XV3101/01
Philips OneUp Elektrischer Mopp 3000 Series
Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 €
109,00 €
Tschüss Wischmopp, hallo OneUp!
Sauber war nie richtig sauber - jetzt schon.
Sag hallo zu saubereren Böden in weniger Zeit und tschüss zu herkömmlichen Wischmopps, die Schmutz verteilen! Genieße eine schnellere und einfachere Reinigung mit dem Philips OneUp Elektrischer Mopp 3000 Series. Er saugt Schmutzwasser auf und wischt mit sauberem Wasser für makellosen Glanz.
ID XV3101/01
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Fassungsvermögen des Frischwasserbehälters
|Fassungsvermögen des Schmutzwasserbehälters
|Anzahl der Feuchtigkeitsstufen
|Abmessungen des Wischmopps (L x B x H)
|Anzahl der enthaltenen Kartuschen
|Anzahl der enthaltenen Pads
|Kabellos
|Akkuspannung
|Akkukapazität
|Akkulaufzeit
|Akkutyp
|Leergewicht
|Gewicht (inkl. Verpackung)
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos