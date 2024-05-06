Tschüss Wischmopp, hallo OneUp! Sauber war nie richtig sauber - jetzt schon.

Sag hallo zu saubereren Böden in weniger Zeit und tschüss zu herkömmlichen Wischmopps, die Schmutz verteilen! Genieße eine schnellere und einfachere Reinigung mit dem Philips OneUp Elektrischer Mopp 3000 Series. Er saugt Schmutzwasser auf und wischt mit sauberem Wasser für makellosen Glanz.