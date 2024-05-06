AquaTrio Cordless 9000 Series Nass- und Trockensauger
XW9465/11
AquaTrio Cordless 9000 Series Nass- und Trockensauger
Unverbindliche Preisempfehlung 899,99 €
589,00 €
Gebaut für Leistung, bereit für jede Herausforderung.
Die schnellsten Bürsten der Welt*
Bewältige jede Art von Schmutz mit den schnellsten Bürsten der Welt*. Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang. Mit Bürsten, die mit 4000 U/min rotieren, werden die Bürsten kontinuierlich gespült und dein Boden bleibt immer sauber.
ID XW9465/11
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Farbe
|Geräuschpegel (Standard)
|Spannung
|Frequenz
|Garantie
|Akkubetrieb
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
|Produktgewicht
Ursprungsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos