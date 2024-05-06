AquaTrio Cordless 9000 Series Nass- und Trockensauger

Gebaut für Leistung, bereit für jede Herausforderung. Die schnellsten Bürsten der Welt*

Bewältige jede Art von Schmutz mit den schnellsten Bürsten der Welt*. Entferne Staub, Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Durchgang. Mit Bürsten, die mit 4000 U/min rotieren, werden die Bürsten kontinuierlich gespült und dein Boden bleibt immer sauber.