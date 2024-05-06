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AquaTrio Cordless 9000 Series Nass- und Trockensauger

XW9465/11

AquaTrio Cordless 9000 Series Nass- und Trockensauger

Unverbindliche Preisempfehlung 899,99 €
589,00 €
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undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID XW9465/11

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Farbe
  • Tiefschwarz
Geräuschpegel (Standard)
  • Nass 80 dB(A), trocken 83 dB(A)
Spannung
  • 25,2 V
Frequenz
  • DC
Garantie
  • 2 Jahre
Akkubetrieb
  • Ja (Lithium-Ionen-Akku)

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 110 cm
Produktbreite
  • 25,1 cm
Produkthöhe
  • 26,6 cm
Verpackungslänge
  • 445 cm
Verpackungsbreite
  • 240 cm
Verpackungshöhe
  • 775 cm
Verpackungsgewicht
  • 12,23 kg
Produktgewicht
  • 1,695 kg

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 150 W±10 %

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XW9465