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Kaffeemaschinen für zu Hause | Philips Home

Kaffeemaschinen

Die ganze Welt des Kaffees, einfach für Dein Zuhause

Mit Philips kannst du ab sofort deine Lieblingskaffees bequem von zu Hause aus genießen. Ob professioneller Philips Kaffeevollautomat, die schnelle Kaffeepadsmaschine oder eine klassische Filterkaffeemaschine – entdecke unsere große Auswahl an hochwertigen und stilvollen Kaffeemaschinen. Weniger lesen

Fünf Philips Kaffeemaschinen, bereiten Latte, Espresso, Kaffee zu. Hervorgehoben: benutzerdefinierte Einstellungen, intuitiver Touchscreen und integrierter Milchaufschäumer.
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Philips Kaffeevollautomaten

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Saeco Kaffeevollautomaten

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Siebträgermaschinen

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Baristina Espressomaschinen

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SENSEO® Kaffeepadmaschinen

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Filterkaffeemaschinen

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Genieße Barista-Kaffee bequem zuhause

Mit unserer großen Auswahl an Kaffeemaschinen kannst du jetzt deine Lieblingskaffees mühelos daheim genießen

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Entkalker für Espressomaschinen

Entkalker für Espressomaschinen

CA6700_10

  • Bewahrt den Kaffeegeschmack
  • Gewährleistet die optimale Kaffeetemperatur
  • Exklusive Philips Formulierung
8,99 €
Entkalker für Espressomaschinen

Entkalker für Espressomaschinen

CA6700_22

  • Bewahrt den Kaffeegeschmack
  • Gewährleistet die optimale Kaffeetemperatur
  • Exklusive Philips Formulierung
Unverbindliche Preisempfehlung 14,99 €
12,99 €
Kaffeefettlöser-Tabletten

Kaffeefettlöser-Tabletten

CA6704_10

  • Identisch mit CA6704/60
  • 6 Verwendungen – monatlich verwenden
  • Verlängerte Lebensdauer der Maschine
6,99 €
Beutel mit Reiniger für den Milchkreislauf

Beutel mit Reiniger für den Milchkreislauf

CA6705_10

  • Identisch mit CA6705/60
  • 6 Verwendungen – monatlich verwenden
  • Verlängerte Lebensdauer der Maschine
Unverbindliche Preisempfehlung 14,99 €
13,99 €
Wartungszubehör für Kaffeevollautomaten Kalk- und Wasserfilter

Wartungszubehör für Kaffeevollautomaten Kalk- und Wasserfilter

CA6903_22

  • Identisch mit Filter CA6903/01
  • Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
  • Verlängerte Lebensdauer der Maschine
Unverbindliche Preisempfehlung 34,99 €
30,99 €
Wartungszubehör für Kaffeevollautomaten Kalk- und Wasserfilter

Wartungszubehör für Kaffeevollautomaten Kalk- und Wasserfilter

CA6903_10

  • CA6903/00
  • Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
  • Verlängerte Lebensdauer der Maschine
Unverbindliche Preisempfehlung 24,99 €
17,99 €
LatteGo Milchsystem

LatteGo Milchsystem

CA6708_10

  • 2-teiliges Milchsystem, keine Schläuche
  • Samtig-cremiger Milchschaum
  • Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen
34,99 €
Wartungskit

Wartungskit

CA6707_10

  • Identisch mit CA6707/00
  • Komplettschutz-Kit
  • 2 x AquaClean Filter und Schmierfett
59,99 €


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