Kaffeemaschinen für zu Hause | Philips Home
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Entkalker für Espressomaschinen
CA6700_10
- Bewahrt den Kaffeegeschmack
- Gewährleistet die optimale Kaffeetemperatur
- Exklusive Philips Formulierung
Entkalker für Espressomaschinen
CA6700_22
- Bewahrt den Kaffeegeschmack
- Gewährleistet die optimale Kaffeetemperatur
- Exklusive Philips Formulierung
Kaffeefettlöser-Tabletten
CA6704_10
- Identisch mit CA6704/60
- 6 Verwendungen – monatlich verwenden
- Verlängerte Lebensdauer der Maschine
Beutel mit Reiniger für den Milchkreislauf
CA6705_10
- Identisch mit CA6705/60
- 6 Verwendungen – monatlich verwenden
- Verlängerte Lebensdauer der Maschine
Wartungszubehör für Kaffeevollautomaten Kalk- und Wasserfilter
CA6903_22
- Identisch mit Filter CA6903/01
- Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
- Verlängerte Lebensdauer der Maschine
Wartungszubehör für Kaffeevollautomaten Kalk- und Wasserfilter
CA6903_10
- CA6903/00
- Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
- Verlängerte Lebensdauer der Maschine
LatteGo Milchsystem
CA6708_10
- 2-teiliges Milchsystem, keine Schläuche
- Samtig-cremiger Milchschaum
- Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen
Wartungskit
CA6707_10
- Identisch mit CA6707/00
- Komplettschutz-Kit
- 2 x AquaClean Filter und Schmierfett
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