Bodenpflege & Bodenreinigungsgeräte | Philips Home

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OneUp Elektrische Wischmopps
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Philips HomeRun Ersatzteil-Kit für 2000 und 3000 Series
XV1433_00
- 2x EPA11-Filter Ersatzteilset für HomeRun Saug-Wischroboter 3000
- 1 Kehrwalze
- 1 Seitenbürste
Philips Bodenreiniger mit hochkonzentrierter Formel
XV1493_10
- Für alle Hartböden
- Entfernt Fett, Flecken und Schmutz
- Konzentrierte Reinigungsformel
Philips Bodenreiniger Für alle Hartböden geeignet
XV1792_01
- Für alle Hartböden geeignet
- Entfernt Fett, Flecken und klebrigen Schmutz
- Eine Flasche enthält bis zu 25 Reinigungsanwendungen
Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzbürsten
XV1793_01
- Für Philips AquaTrio 9000 Staubsauger
- Enthält 2 ultraweiche Mikrofaserbürsten
- Sanft auf allen Hartböden
Kabelloser Sauger 5000 Series Lithium-Ionen-Akku mit 25,2 V
XV1653_01
- Kompatibel mit:
- XC5041, XC5043, XC5141, XC5142
Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger 2er-Pack Nachfüllung
XV1892_02
- Ultra-konzentriert für bis zu 40 Reinigungen
- Geeignet für alle Bodentypen
- Einfache und optimale Dosierung für effiziente Reinigung
Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack
XV1882_20
- Für empfindliche und nicht saugfähige Hartböden
- Wischt den Boden mit sauberem Wasser und saugt das Schmutzwasser lautlos auf
- 50% schnellere Bodentrocknung**
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