Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Für mehr zu Hause

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktKundenserviceAngeboteAnmelden & SparenUnsere TopsellerFür mehr zu HauseErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)

Bodenpflege & Bodenreinigungsgeräte | Philips Home

Philips Bodenpflege

Philips Bodenpflege- & Bodenreinigungsgeräte

Die Bodenpflege- und Reinigungsgeräte von Philips wurden speziell entwickelt, um Ihnen die Reinigung zu erleichtern und Ihre Böden nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein zu halten – frei von Staub, Schmutz und Bakterien. Ob leistungsstarke Staubsauger, intelligente E-Wischgeräte oder automatische Roboter-Bodenreiniger – die Philips Bodenpflegeauswahl bietet für jede Herausforderung und jede Wohnung die passende Lösung. Selbst hartnäckiger Schmutz, verschüttete Flüssigkeiten oder schwer zugängliche Ecken werden mühelos beseitigt, sodass Sie jederzeit ein sauberes und gepflegtes Zuhause genießen können. Entdecken Sie die effektiven Bodenreinigungsgeräte und hochwertigen Bodenpflegeprodukte von Philips, die Komfort, Hygiene und Effizienz miteinander verbinden. Genießen Sie ein saubereres, gesünderes und rundum angenehmes Wohnumfeld. Weniger lesen

Philips FloorCare Akku-Staubsauger mit PowerCyclone; erfasst selbst feinsten Staub und bietet dauerhafte Leistung, sichtbar im transparenten Behälter.
returns-icon.svg

Willkommensangebot

Melde Dich an und sichere Dir 10% Rabatt auf Deine erste Bestellung

Mehr lesen
2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgabe

Sofortige Garantieregistrierung mit Deinem Kauf

Kostenloser Versand

Kostenloser Versand

Kostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert

Jetzt kaufen, später bezahlen

Jetzt kaufen, später bezahlen

Mit Klarna bis zu 30 Tage später zahlen

Entdecke unsere Angebote

OneUp Elektrische Wischmopps

OneUp Elektrische Wischmopps

Nass-Trockensauger

Nass-Trockensauger

Akkusauger

Akkusauger

Saugroboter

Saugroboter

Kabelsauger mit/ohne Beutel

Kabelsauger mit/ohne Beutel

Fleckenreiniger

Fleckenreiniger

Bodenpflege nach deinen Bedürfnissen

Entdecke unsere innovativen Lösungen für die Bodenreinigung – von Staubsaugern über E-Wischmopps bis hin zu Saugrobotern.

Das sagen unsere Kunden

Wähle dein Zubehör

Philips HomeRun Ersatzteil-Kit für 2000 und 3000 Series

Philips HomeRun Ersatzteil-Kit für 2000 und 3000 Series

XV1433_00

  • 2x EPA11-Filter Ersatzteilset für HomeRun Saug-Wischroboter 3000
  • 1 Kehrwalze
  • 1 Seitenbürste
25,99 €
Philips Bodenreiniger mit hochkonzentrierter Formel

Philips Bodenreiniger mit hochkonzentrierter Formel

XV1493_10

  • Für alle Hartböden
  • Entfernt Fett, Flecken und Schmutz
  • Konzentrierte Reinigungsformel
15,99 €
Philips Bodenreiniger Für alle Hartböden geeignet

Philips Bodenreiniger Für alle Hartböden geeignet

XV1792_01

  • Für alle Hartböden geeignet
  • Entfernt Fett, Flecken und klebrigen Schmutz
  • Eine Flasche enthält bis zu 25 Reinigungsanwendungen
14,99 €
Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzbürsten

Zubehörteile für den kabellosen AquaTrio Ersatzbürsten

XV1793_01

  • Für Philips AquaTrio 9000 Staubsauger
  • Enthält 2 ultraweiche Mikrofaserbürsten
  • Sanft auf allen Hartböden
39,99 €
Kabelloser Sauger 5000 Series Lithium-Ionen-Akku mit 25,2 V

Kabelloser Sauger 5000 Series Lithium-Ionen-Akku mit 25,2 V

XV1653_01

  • Kompatibel mit:
  • XC5041, XC5043, XC5141, XC5142
Unverbindliche Preisempfehlung 119,99 €
98,99 €
Ersatzfilter-Set

Ersatzfilter-Set

FC8003_01

  • 1 Abluftfilter
  • 1 abwaschbarer Einlassfilter
18,99 €
Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger 2er-Pack Nachfüllung

Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger 2er-Pack Nachfüllung

XV1892_02

  • Ultra-konzentriert für bis zu 40 Reinigungen
  • Geeignet für alle Bodentypen
  • Einfache und optimale Dosierung für effiziente Reinigung
Unverbindliche Preisempfehlung 29,99 €
21,99 €
Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack

Philips OneUp - Ersatzpad Doppelpack

XV1882_20

  • Für empfindliche und nicht saugfähige Hartböden
  • Wischt den Boden mit sauberem Wasser und saugt das Schmutzwasser lautlos auf
  • 50% schnellere Bodentrocknung**
Unverbindliche Preisempfehlung 54,99 €
36,99 €
Ersatzfilter-Set

Ersatzfilter-Set

FC5005_01

  • 1 Einlassfilter mit Rahmen
  • 1 abwaschbarer Motorfilter
19,99 €


Entdecke unsere anderen Produkte

returns-icon.svg

Willkommensangebot

Melde Dich an und sichere Dir 10% Rabatt auf Deine erste Bestellung

Mehr lesen
2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgabe

Sofortige Garantieregistrierung mit Deinem Kauf

Kostenloser Versand

Kostenloser Versand

Kostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert

Jetzt kaufen, später bezahlen

Jetzt kaufen, später bezahlen

Mit Klarna bis zu 30 Tage später zahlen