Textilpflege & Bügelprodukte | Philips Home

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Häufig gestellte Fragen
Kann ich mein Bügeleisen durch eine Dampfbürste ersetzen?
Ist die Dampfbürste sicher für alle Kleidungsstücke?
Welches Wasser sollte ich in meinem Philips Dampfbügeleisen oder meiner Dampfbürste verwenden?
Die Verwendung des richtigen Wassers verlängert die Lebensdauer deiner Dampfbürste. Hier einige Tipps:
Beide Geräte sind für Leitungswasser ausgelegt. In Gebieten mit hartem Wasser kann sich Kalk schnell ablagern.
Verwende dann destilliertes oder demineralisiertes Wasser (auch eine 50:50-Mischung mit Leitungswasser ist möglich).
Verzichte auf parfümiertes Wasser, Wasser aus dem Wäschetrockner, Essig, Stärke, Entkalkungsmittel, Bügelhilfen, chemisch entkalktes Wasser oder andere Chemikalien. Diese sind nicht nur unsicher, sondern können auch Wasserspritzer, braune Flecken oder Schäden verursachen.
Für duftende Wäsche empfehlen wir:
• Parfümierten Weichspüler beim Waschen zu verwenden
• Ätherische Öle (Aromen) während des Waschgangs zu nutzen
• Dein Kleidungsstück nach dem Bügeln oder Dampfglätten mit duftendem Wasser zu besprühen
Kann ich meine Dampfbügelstation verwenden, wenn die Entkalkungsanzeige blinkt?
Muss ich meinen Dampfbügelstation entkalken, wenn ich immer entmineralisiertes Wasser verwende?
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