Textilpflege & Bügelprodukte | Philips Home

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Häufig gestellte Fragen

Kann ich mein Bügeleisen durch eine Dampfbürste ersetzen?

Eine Dampfbürste ist kein Bügeleisen und erzielt nicht die gleichen Ergebnisse, besonders bei dicken Baumwoll- oder Leinenhemden. Die Dampfbürste eignet sich ideal zum Entknittern dünner und empfindlicher Stoffe sowie Kleidungsstücken mit aufwendigen Details wie Plisseeröcken. Sie ist auch perfekt zum Auffrischen aller Arten von Kleidung, einschließlich Wolle und Jacken.

Ist die Dampfbürste sicher für alle Kleidungsstücke?

Ja, deine Dampfbürste ist sicher und geeignet für alle bügelbaren Kleidungsstücke. Es besteht keine Gefahr von Versengen oder Verbrennen.

Welches Wasser sollte ich in meinem Philips Dampfbügeleisen oder meiner Dampfbürste verwenden?

Die Verwendung des richtigen Wassers verlängert die Lebensdauer deiner Dampfbürste. Hier einige Tipps: 

Beide Geräte sind für Leitungswasser ausgelegt. In Gebieten mit hartem Wasser kann sich Kalk schnell ablagern. 

Verwende dann destilliertes oder demineralisiertes Wasser (auch eine 50:50-Mischung mit Leitungswasser ist möglich). 

Verzichte auf parfümiertes Wasser, Wasser aus dem Wäschetrockner, Essig, Stärke, Entkalkungsmittel, Bügelhilfen, chemisch entkalktes Wasser oder andere Chemikalien. Diese sind nicht nur unsicher, sondern können auch Wasserspritzer, braune Flecken oder Schäden verursachen. 

Für duftende Wäsche empfehlen wir: 
• Parfümierten Weichspüler beim Waschen zu verwenden
• Ätherische Öle (Aromen) während des Waschgangs zu nutzen
• Dein Kleidungsstück nach dem Bügeln oder Dampfglätten mit duftendem Wasser zu besprühen

Kann ich meine Dampfbügelstation verwenden, wenn die Entkalkungsanzeige blinkt?

Nein, wenn die Entkalkungsanzeige blinkt, stoppt die Dampfbügelstation das Dampfen. Du musst die komplette Entkalkungsroutine durchführen, bevor die Dampfbügelstation wieder einsatzbereit ist.

Muss ich meinen Dampfbügelstation entkalken, wenn ich immer entmineralisiertes Wasser verwende?

Wenn du immer entmineralisiertes Wasser benutzt, bildet sich normalerweise kein Kalk im Bügeleisen. Dennoch kann bei manchen Geräten die Entkalkungsanzeige aufgrund der Nutzungszeit aufleuchten. In diesem Fall solltest du die Entkalkungsroutine durchführen, damit das Bügeleisen wieder benutzt werden kann.


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