Küchengeräte & Ausstattung | Philips Home

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¹ Portionsgröße basierend auf 800 g Pasta.
² Rindfleisch in 30 Minuten gekocht vom Aufheizen bis zur vollständigen Druckentlastung, verglichen mit 60 Minuten im Kochtopf auf dem Herd.
³ Im Vergleich zu anderen Philips Dual Basket Airfryern.
⁴ Quelle Euromonitor International Ltd, Consumer Appliances 2025 Edition; gemäß Definition der Airfryer-Kategorie; Einzelhandelsvolumen in Stück, Daten 2024.
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