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Küchengeräte & Ausstattung | Philips Home

Philips Küchengeräte

Genieße gesunde, hausgemachte Mahlzeiten, jeden Tag

Mach gesundes, hausgemachtes Kochen einfacher und genussvoller. Ob Airfryen, Mixen, Backen oder die Zubereitung frischer Pasta – mit unseren Geräten gelingt dir jedes Gericht.

Gedämpfter Brokkoli mit Gewürzen links, knusprige Pommes aus der Heißluftfritteuse in der Mitte und gebratenes Hähnchen rechts; Vergleich verschiedener Garmethoden mit den Beschriftungen „Steam“, „Airfry“ und „SteamFry“.
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¹ Portionsgröße basierend auf 800 g Pasta.
² Rindfleisch in 30 Minuten gekocht vom Aufheizen bis zur vollständigen Druckentlastung, verglichen mit 60 Minuten im Kochtopf auf dem Herd. 
³ Im Vergleich zu anderen Philips Dual Basket Airfryern.
⁴ Quelle Euromonitor International Ltd, Consumer Appliances 2025 Edition; gemäß Definition der Airfryer-Kategorie; Einzelhandelsvolumen in Stück, Daten 2024.

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