Küchengeräte & Ausstattung | Philips Home

Saftige Texturen

Die Zugabe von heißem Wasserdampf beim Airfryen sorgt außen für den perfekten Crunch und innen für saftige Ergebnisse. Die Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen und Aromen entfalten sich voll – selbst bei längeren Garzeiten trocknen die Speisen nicht aus. Ideal für Hähnchen, Gemüse, Fisch oder Tofu. Und sogar für frisch gebackenes Brot oder süße Highlights wie fluffige Zimtschnecken.

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