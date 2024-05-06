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Danmark Danish (Danmark)

Airfryer-tilbehør Pizza Kit XXL

HD9953/00

Airfryer-tilbehør Pizza Kit XXL

Vejledende udsalgspris 349,00 kr
148,57 kr
Standard Product Photo Philips Airfryer XXL HD9953_00
Standard Product Photo Philips Airfryer XXL HD9953_00
Alternative Product Photograph Philips Airfryer XXL HD9953_00
Product Detail Photograph Philips Airfryer XXL HD9953_00
Product in Use Photo Philips Airfryer XXL HD9953_00
Product in Use Photo Philips Airfryer XXL HD9953_00
Packaging photograph Philips Airfryer XXL HD9953_00
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XXL HD9953_00
Main in-use photograph Philips Airfryer XXL HD9953_00
Product Detail Photograph Philips Airfryer XXL HD9953_00
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XXL HD9953_00
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XXL HD9953_00
Emotional Benefit Photo Philips Airfryer XXL HD9953_00

Pizza Kit XXL

Tilbehør til håndtering af pizza i Airfryer

Med dette særlige Philips Airfryer Pizza Kit kan du blive en sand pizzamester. Uden at skulle bruge tid på forvarmning kan du lave din yndlingspizza i din Airfryer på blot 8 minutter!

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ID HD9953/00

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Vægt og mål

Produktets længde
  • 240
Produktets bredde
  • 240
Produktets højde
  • 100
Produktets vægt
  • 0,794 kg
Emballagelængde
  • 250
Emballagebredde
  • 375
Emballagehøjde
  • 150
Emballagens vægt
  • 1,188 kg

Oprindelsesland

Fremstillet i
  • Kina

Tekniske specifikationer

Antal i pakke
  • 1
Klassificering af energieffektivitet
  • I/t
Batteriprodukt
  • Nej

Generelle specifikationer

Primært materiale
  • stålbelagt

Produktsupport, manual og sikkerhedsinfo

Her kan du finde produktsupport, herunder brugermanualer, sikkerhedsinformation, ofte stillede spørgsmål og fejlfinding: https://www.home.id/HD9953