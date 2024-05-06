Airfryer-tilbehør Pizza Kit XXL
HD9953/00
Airfryer-tilbehør Pizza Kit XXL
Vejledende udsalgspris 349,00 kr
148,57 kr
Pizza Kit XXL
Tilbehør til håndtering af pizza i Airfryer
Med dette særlige Philips Airfryer Pizza Kit kan du blive en sand pizzamester. Uden at skulle bruge tid på forvarmning kan du lave din yndlingspizza i din Airfryer på blot 8 minutter!
ID HD9953/00
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Vægt og mål
|Produktets længde
|Produktets bredde
|Produktets højde
|Produktets vægt
|Emballagelængde
|Emballagebredde
|Emballagehøjde
|Emballagens vægt
Oprindelsesland
|Fremstillet i
Tekniske specifikationer
|Antal i pakke
|Klassificering af energieffektivitet
|Batteriprodukt
Generelle specifikationer
|Primært materiale
Produktsupport, manual og sikkerhedsinfo