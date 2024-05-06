Tilbehør til Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning
HD9960/00
Tilbehør til Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning
Vejledende udsalgspris 429,00 kr
267,00 kr
Det første Airfryer-tilbehør til dampning og lynstegning
To nye måder at bruge din Airfryer på
Damp grøntsager og dumplings, og lynsteg sunde måltider til familien. Vores unikke 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning har et wokformet design til asiatiske retter. Opdag nye måder at lave mad på med vores HomeID-app.
ID HD9960/00
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Vægt og mål
|Produktets længde
|Produktets bredde
|Produktets højde
|Produktets vægt
|Emballagelængde
|Emballagebredde
|Emballagehøjde
|Emballagens vægt
Kompatibilitet
|Medfølgende tilbehør 1
Generelle specifikationer
|Primært materiale
Oprindelsesland
|Fremstillet i
Holdbarhed
|Etui
Tekniske specifikationer
|Antal i pakke
|Klassificering af energieffektivitet
|Batteriprodukt
Produktsupport, manual og sikkerhedsinfo