Tilbehør til Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning

Det første Airfryer-tilbehør til dampning og lynstegning To nye måder at bruge din Airfryer på

Damp grøntsager og dumplings, og lynsteg sunde måltider til familien. Vores unikke 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning har et wokformet design til asiatiske retter. Opdag nye måder at lave mad på med vores HomeID-app.