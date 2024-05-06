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Danmark Danish (Danmark)

Tilbehør til Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning

HD9960/00

Tilbehør til Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning

Vejledende udsalgspris 429,00 kr
267,00 kr
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

Det første Airfryer-tilbehør til dampning og lynstegning

To nye måder at bruge din Airfryer på

Damp grøntsager og dumplings, og lynsteg sunde måltider til familien. Vores unikke 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning har et wokformet design til asiatiske retter. Opdag nye måder at lave mad på med vores HomeID-app.

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ID HD9960/00

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Vægt og mål

Produktets længde
  • 217
Produktets bredde
  • 216
Produktets højde
  • 91
Produktets vægt
  • 0,924 kg
Emballagelængde
  • 224
Emballagebredde
  • 224
Emballagehøjde
  • 95
Emballagens vægt
  • 1,25 kg

Kompatibilitet

Medfølgende tilbehør 1
  • dampning og lynstegning

Generelle specifikationer

Primært materiale
  • rustfrit stål

Oprindelsesland

Fremstillet i
  • Kina

Holdbarhed

Etui
  • >60 % genbrugsmaterialer

Tekniske specifikationer

Antal i pakke
  • 1
Klassificering af energieffektivitet
  • I/t
Batteriprodukt
  • Nej

Produktsupport, manual og sikkerhedsinfo

Her kan du finde produktsupport, herunder brugermanualer, sikkerhedsinformation, ofte stillede spørgsmål og fejlfinding: https://www.home.id/HD9960