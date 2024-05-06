Kaffemaskiner

Køkkenudstyr

Tøjpleje og strygning

Rengøring, støvsugere og mopper

Luftpleje

Kæledyrspleje

Dele og tilbehør

Tilbud

Support og service

Om os

Danmark Danish (Danmark)
Gør klar til skolestart – få op til 40% rabat på smarte Philips-løsninger - Køb nu
 

3000 Series Pletrenser

XW3193/11

3000 Series Pletrenser

1.699,00 kr
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser
3000 Series Pletrenser

XW3193/11

3000 Series Pletrenser

1.699,00 kr
undefined2 års garanti og 30 dages returret. Forlænget garanti og 30 dages returret.
undefinedGratis levering på alle køb.
Icon of EllipseKøb nu, betal senere. Udsæt betalingen i op til 30 dage med Klarna.
undefinedBetal senere med Klarna.

Har du svært ved at holde dit hjem pletfrit, især når du har børn og kæledyr? Philips Pletfjerner 3000 Series fjerner øjeblikkeligt en lang række pletter og skjolder med professionelt rengøringsmiddel.

undefined2 års garanti og 30 dages returret. Forlænget garanti og 30 dages returret.
undefinedGratis levering på alle køb.
Icon of EllipseKøb nu, betal senere. Udsæt betalingen i op til 30 dage med Klarna.
undefinedBetal senere med Klarna.
ID XW3193/11

Funktioner

Specifikationer

Specs

Vægt og mål

Produktets vægt
  • 5,3 kg
Produktets mål (L x B x H)
  • 390 x 235 x 325 mm

Brugervenlighed

Plads til ledningsopbevaring
  • Integreret
Indikator
  • Fuld brugtvandstank
Funktion til forsinket slukning
  • Ja
Plads til slangeopbevaring
  • Integreret
Kapacitet for tank med snavset vand
  • 1300 ml
Rengøringsmiddel
  • Philips XV1732-pletfjerner
Kapacitet for tank med rent vand
  • 1600 ml
Slangens længde
  • 1,6 m
Skærm
  • LED
Aftagelige vandtanke
  • Ja
Ledningslængde
  • 5 m

Design

Farve
  • Silkehvid og blå

Performance

Støjniveau
  • Op til 81 dB
Indgangseffekt (maks.)
  • 400 W

Mundstykke og tilbehør

Ekstra mundstykke
  • Bredt mundstykke (150 mm)
Standardmundstykke
  • 3-i-1-mundstykke (90 mm)
Brugbart rengøringsmiddel
  • Philips XV1732-pletfjerner

Ansvarsfraskrivelser

¹Sammenlignet med standard 3-i-1-mundstykke.

Fragt & levering

2-4 hverdage