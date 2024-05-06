Gør klar til skolestart – få op til 40% rabat på smarte Philips-løsninger - Køb nu
3000 Series Pletrenser
XW3193/11
3000 Series Pletrenser
1.699,00 kr
XW3193/11
3000 Series Pletrenser
1.699,00 kr
Har du svært ved at holde dit hjem pletfrit, især når du har børn og kæledyr? Philips Pletfjerner 3000 Series fjerner øjeblikkeligt en lang række pletter og skjolder med professionelt rengøringsmiddel.
ID XW3193/11
Funktioner
Specifikationer
Specs
Vægt og mål
|Produktets vægt
|Produktets mål (L x B x H)
Brugervenlighed
|Plads til ledningsopbevaring
|Indikator
|Funktion til forsinket slukning
|Plads til slangeopbevaring
|Kapacitet for tank med snavset vand
|Rengøringsmiddel
|Kapacitet for tank med rent vand
|Slangens længde
|Skærm
|Aftagelige vandtanke
|Ledningslængde
Design
|Farve
Performance
|Støjniveau
|Indgangseffekt (maks.)
Mundstykke og tilbehør
|Ekstra mundstykke
|Standardmundstykke
|Brugbart rengøringsmiddel
Ansvarsfraskrivelser
¹Sammenlignet med standard 3-i-1-mundstykke.
Fragt & levering
2-4 hverdage